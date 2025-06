Ominike Marvis ne compte plus le nombre de fois où son fils de 6 ans a été atteint de paludisme. Aussi, lorsque le Nigeria a commencé à proposer un vaccin contre le paludisme, elle s'est empressée de protéger son plus jeune enfant.

Elle a emmené son bébé de 6 mois se faire vacciner pour la première fois dans un centre de santé de l'État de Bayelsa, durement touché par la maladie, où la campagne de vaccination du pays a débuté la semaine dernière.

Le vaccin vise à prévenir les maladies graves et les décès dus à la maladie transmise par les moustiques.

"Au moins, je sais qu'il est à l'abri maintenant", a déclaré Marvis, 31 ans.

L'Afrique représente la grande majorité des cas de paludisme dans le monde. Le Nigeria, pays le plus peuplé du continent, est le plus touché avec environ un quart des cas.

Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé publié mercredi, on estime à 263 millions le nombre de cas de paludisme et à 597 000 le nombre de décès dans le monde l'année dernière, principalement chez les enfants de moins de 5 ans. Cela représente 11 millions de cas de paludisme supplémentaires par rapport à 2022, avec un nombre de décès quasiment identique.

Maladie grave

Selon le rapport de l'OMS, 17 pays administrent désormais de nouveaux vaccins antipaludiques aux jeunes enfants. Le Nigeria a lancé sa campagne la semaine dernière, en proposant un vaccin mis au point par l'Université d'Oxford.

Les recherches indiquent qu'il est efficace à plus de 75 % pour prévenir les maladies graves et les décès au cours de la première année et que la protection est prolongée d'au moins un an avec un rappel.

Le ministre nigérian de la santé, Muhammad Ali Pate, a qualifié la campagne de vaccination d'"étape monumentale" dans les efforts déployés par le pays pour éliminer le paludisme.

"Ici, le paludisme est une chose à laquelle nous sommes habitués", a déclaré Claris Okah, un agent de santé communautaire.

Les agents de santé comme Claris Okah sont confrontés à l'hésitation des parents. Ils informent donc les familles sur le nouveau vaccin et sur d'autres mesures de prévention du paludisme. "Le vaccin est une bonne chose", a déclaré Claris Okah.

