L'Union africaine a félicité, jeudi, le président turc Recep Tayyip Erdogan pour son rôle dans la conclusion d'un accord destiné à mettre fin à près d'un an de tensions entre la Somalie et l'Éthiopie.

Dans un communiqué, Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine a salué l'accord signé par le président somalien Hassan Sheikh Mohamoud et le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, sous l'égide et la médiation du président turc Recep Tayyip Erdogan, dans la capitale turque Ankara.

"Le président de la Commission salue cet acte important de haute responsabilité de la part des dirigeants de la Somalie et de l'Éthiopie", a-t-il déclaré dans un communiqué publié jeudi.

Il a exhorté les deux parties à mettre en œuvre "sans délai" les mesures pertinentes adoptées.

Moussa Faki Mahamat a également félicité Erdogan pour le soutien accordé aux deux parties dans leur engagement commun à résoudre "leurs différends par la consultation et le dialogue, dans l'intérêt supérieur de leurs pays et de leurs peuples".

Mercredi, le président turc a accueilli Hassan Sheikh Mohamoud et Abiy Ahmed à Ankara, avant que les trois dirigeants n'annoncent la signature de l'accord.

"Nous avons fait le premier pas vers un nouveau départ basé sur la paix et la coopération entre la Somalie et l'Éthiopie", s'est félicité Erdogan lors d'une conférence de presse conjointe dans la capitale turque.

En 1991, l'Érythrée a accédé à l'indépendance vis-à-vis de l'Éthiopie, formant ainsi deux États distincts. Cette séparation a privé l'Éthiopie d'un accès direct à la mer Rouge et à des ports stratégiques.

La Somalie et l'Éthiopie sont en désaccord depuis que l'Éthiopie a conclu un accord avec la région sécessionniste du Somaliland, le 1er janvier, pour utiliser son port de Berbera, sur la mer Rouge. La Türkiye œuvre pour apaiser les tensions entre les deux pays.

Suite à leur rencontre avec Erdogan à Ankara, la Somalie et l'Éthiopie ont toutefois affirmé leur souveraineté, leur unité et leur indépendance respectives dans une déclaration commune, appelée "déclaration d'Ankara", selon la direction de la Communication de la Présidence turque.

Selon la même source, les dirigeants de la Somalie et de l'Éthiopie ont réaffirmé "leur respect et leur attachement à la souveraineté, à l'unité, à l'indépendance et à l'intégrité territoriale de l'autre partie, ainsi qu'aux principes consacrés par le droit international, la Charte des Nations unies et l'Acte constitutif de l'Union africaine".

"Dans un esprit d'amitié et de respect mutuel, ils ont convenu d'abandonner et de laisser derrière eux les différences et les questions litigieuses, et d'aller de l'avant dans un esprit de coopération afin de poursuivre une prospérité partagée", a révélé la direction de la Communication de la Présidence turque.