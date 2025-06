Les marchés de Maputo, habituellement très animés, sont plus vides que d'habitude, les étals de produits de base tels que les pommes de terre et les oignons sont presque vides et les commerçants sont inquiets, car deux mois de troubles post-électoraux bloquent régulièrement les importations en provenance d'Afrique du Sud.

Les manifestations liées au résultat contesté des élections au Mozambique - qui ont fait plus de 100 morts, selon des groupes de la société civile - ont bloqué le centre-ville avec des barricades.

Elles ont également touché la principale frontière avec l'Afrique du Sud, une voie d'importation vitale dont les fermetures intermittentes au cours des dernières semaines ont exercé une pression sur les économies des deux pays.

Les pommes de terre fraîches, les carottes, les oignons et d'autres produits importés d'Afrique du Sud sont pratiquement introuvables sur les marchés.

Des monticules de pommes de terre pourries, prises dans des retards de plusieurs jours à des températures pouvant atteindre 40 degrés Celsius (140 degrés Fahrenheit), gisent, puantes et rejetées.

Rareté de la nourriture

« Il s'agit d'une centaine de camions de l'autre côté de l'Afrique du Sud qui n'ont pas pu entrer (au Mozambique) à temps », a déclaré Siudecar Novela, président de l'association des importateurs de produits de première nécessité Mukheristas, à propos de la dernière cargaison bloquée.

« Ils sont restés bloqués pendant quatre jours et les pommes de terre ont commencé à pourrir », a-t-il ajouté sur le marché de Compone.

Si les vendeurs et importateurs de légumes s'inquiètent pour leurs affaires, ils craignent également que le pire soit à venir.

Le principal chef de l'opposition, Venancio Mondlane, devrait annoncer lundi une nouvelle vague de manifestations pour faire valoir sa demande de recomptage des résultats des élections du 9 octobre.

Mondlane rejette l'annonce initiale des autorités électorales selon laquelle il est arrivé en deuxième position avec 20 % des voix, derrière Daniel Chapo, candidat du parti Frelimo au pouvoir depuis près de 50 ans, qui a obtenu 71 % des voix.

Novela craint que la prochaine série de manifestations n'entraîne un arrêt complet des exportations via la frontière entre Lebombo, en Afrique du Sud, et Ressano Garcia, au Mozambique.

Impact sur l'économie Sud-africaine

L'économie sud-africaine souffre également des fermetures intermittentes de la frontière, qui se trouve sur une route clé pour les exportations via les ports en eau profonde du Mozambique à Maputo et Matola.

Chaque jour d'interruption coûte à l'économie sud-africaine 10 millions de rands (environ 532 000 euros, 558 000 dollars), selon la Road Freight Association.

Lors d'une visite au poste frontière mercredi, le ministre sud-africain de l'intérieur, Leon Schreiber, a appelé à une résolution de l'impasse politique au Mozambique.

« Nous savons que cela a un impact sur le commerce, nous savons que cela a un impact sur les voyages, et personne ne veut de cette situation », a-t-il déclaré.

