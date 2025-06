Le cyclone Chido a commencé à frapper la côte est de l'Afrique samedi, après que les autorités ont lancé des alertes et déclaré que des millions de personnes pourraient être touchées.

Les Comores, un archipel de l'océan indien, ont fermé les aéroports et les écoles peu avant que Chido ne frappe les îles tôt samedi.

Des habitants ont signalé des inondations à Madagascar, à l'est. Les autorités ont envoyé des alertes sur les téléphones portables et diffusé des messages à la radio dès jeudi, invitant la population à prendre des précautions, tandis que des évacuations ont eu lieu dans la région septentrionale de Diana, où l'impact du cyclone devrait être le plus fort.

Le Mozambique a également émis une alerte rouge pour les provinces septentrionales de Cabo Delgado et de Nampula et a déclaré que plus de 2 millions de personnes pourraient être affectées par le cyclone.

Le cyclone Chido a commencé à frapper le territoire français de Mayotte, dans l'océan Indien, samedi, après que les autorités ont ordonné à tous les habitants, y compris les secouristes, de se mettre à l'abri.

Les services météorologiques ont prévu que les conditions s'amélioreraient à partir de la fin de la journée de samedi.

Les mois de décembre à mars sont considérés comme la saison des cyclones dans la région, qui a été frappée par une série de cyclones puissants provenant de l'océan Indien au cours des dernières années.

