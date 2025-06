La stabilité en Syrie est essentielle non seulement pour la région mais aussi pour le monde entier, a déclaré le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan, lors d’une réunion de haut niveau, dans la ville jordanienne d’Aqaba, sur l’avenir de la Syrie.

S’exprimant après l’effondrement du régime de Bachar Al-Assad, Fidan a appelé à “un processus de transition pacifique, inclusif et dirigé par les Syriens” pour mener le pays à bon port.

“Nous ne devons pas permettre au terrorisme d’exploiter cette période de transition de quelque manière que ce soit”, a averti Fidan, samedi, appelant à une coopération internationale pour garantir que le processus reste pacifique et constructif.

Préserver les institutions et mener des réformes

Fidan a, en outre, souligné l’importance de préserver les institutions étatiques syriennes pour maintenir l’ordre et la stabilité tout en introduisant les réformes nécessaires.

Le peuple syrien mérite de vivre dans la sécurité, la liberté et la prospérité, a insisté le chef de la diplomatie turque, mettant l’accent sur l’importance d'une Syrie stable et unie pour le bénéfice à la fois de la région et de la communauté internationale.

Soulignant la richesse du tissu social syrien, Fidan a appelé au respect de toutes les minorités et au respect des principes d’unité, de réconciliation mutuelle et d’inclusion pendant la transition.

Mise en garde

Le ministre turc des Affaires étrangères a, par ailleurs, averti contre tout faux pas dans le processus de transition, mettant en garde contre l'instabilité qui pourrait déclencher des vagues de migration irrégulière, impactant les pays voisins.

Il a également abordé la menace persistante que représentent les groupes terroristes, en particulier le PKK/YPG, qui ont exploité le chaos en Syrie.

“Le PKK a cherché à se restructurer sous le couvert des FDS pendant l’instabilité en Syrie”, a indiqué Fidan, faisant part de la détermination d’Ankara de continuer à lutter contre le terrorisme du PKK/YPG, en les ciblant où qu’ils se trouvent.

Il a également réaffirmé l’engagement de la Turquie à ne pas faire d’amalgame entre les Kurdes syriens et les groupes terroristes, en soutenant les représentants kurdes légitimes qui défendent leurs droits à Damas.

Appel à la fin des frappes israéliennes

Le chef de la diplomatie turque a, d’autre part, condamné les attaques israéliennes contre la Syrie, appelant à un arrêt immédiat de ces actions, qu’il a qualifiées de menaces extérieures à la souveraineté et à la stabilité de la Syrie.

“Les jours à venir ne seront peut-être pas faciles, mais en tant que Turquie, nous continuerons à nous tenir aux côtés du peuple syrien”, a-t-il affirmé, soulignant l'engagement de la Turquie en faveur d'une résolution pacifique de la crise.

En effet, l'armée israélienne s'est emparée, dimanche dernier, de la zone tampon sur le plateau du Golan occupé par la Syrie, peu après que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé l'échec de l'accord de désengagement avec Damas, supervisé par l'ONU.

L’armée israélienne a, de surcroît, mené des centaines de frappes aériennes contre des bases militaires, des stations de défense aérienne et des quartiers généraux des services de renseignement, ainsi que des dépôts de missiles à longue et courte portée et des stocks d’armes non conventionnelles à travers la Syrie.

Le rôle de la Turquie pour assurer la stabilité

La Turquie a joué un rôle central dans la gestion de l’instabilité régionale en Syrie au cours de la dernière décennie.

Qu’il s’agisse du déploiement de troupes pour sécuriser les régions frontalières contre les menaces terroristes ou du soutien à l’armée nationale syrienne, la Turquie a visé à empêcher le PKK/YPG d’établir un couloir terroriste et à protéger les civils de l’oppression.

“Nous sommes confrontés à une menace provenant d’Irak et de Syrie, mais nous restons attachés à l'intégrité territoriale de la Syrie et à aider son peuple à reconstruire sa nation”, a insisté Fidan, appelant au soutien international à la stabilité politique et à l'aide humanitaire dans le pays.

Un tournant historique pour la Syrie

Exprimant sa gratitude à la Jordanie pour avoir accueilli la réunion, Fidan s’est arrêté sur l'importance historique de la période actuelle pour la région.

Alors que la Syrie traverse une période de transition, Fidan a souligné que l'unité, la réconciliation et la coopération internationale seront cruciales pour assurer un avenir meilleur au peuple syrien et à la région dans son ensemble.

“La Turquie restera un partenaire fidèle de la Syrie pendant cette période difficile”, a conclu Fidan.

