Les amateurs de football du continent sont de plus en plus enthousiastes à l'approche des 2024 CAF Awards, qui récompensent les meilleurs talents du football africain en honorant les joueurs, les entraîneurs et les équipes les plus remarquables dans diverses catégories, lundi soir.

Quinze prix seront décernés aux meilleurs joueurs, entraîneurs, clubs et équipes nationales du football africain qui se sont distingués cette année.

Mais qui sont les principaux prétendants aux trophées masculins et féminins tant convoités ?

Joueur masculin de l'année

Les nominés sont Ronwen Williams (Afrique du Sud), Simon Adingra (Côte d'Ivoire), Serhou Guirassy (Guinée), Achraf Hakimi (Maroc) et Ademola Lookman (Nigeria). Le lauréat de l'année dernière était le Nigérian Victor Osimhen.

Joueuse de l'année

Les trois nominées sont Sanâa Mssoudy (Maroc), Chiamaka Nnadozie (Nigeria) et Barbra Banda (Zambie). La Nigériane Asisat Oshoala a remporté le prix en 2023.

La cérémonie de cette année aura lieu au Palais des Congrès de Marrakech, au Maroc, à partir de 19h00 heure locale, indique la CAF.

La cérémonie sera animée par Kate Scott et Jamal Bouzrara.

