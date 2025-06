Le ministère turc de la Famille et des Services sociaux accueille mardi un atelier sur “Les enfants dans un monde numérique", en collaboration avec l'UNICEF.

L'événement se concentrera sur l'intégration rapide du numérique dans la vie des enfants, en explorant ses impacts, ses opportunités et ses risques, a déclaré le ministère dans un communiqué.

L'objectif de cet atelier est de veiller à ce que les enfants puissent s'engager sainement dans le monde numérique, tirant profit de ses opportunités, tout en étant protégés des risques potentiels.

Cet événement fait suite à un précédent atelier sur la dépendance numérique et l’impact sur les familles, et devrait contribuer de manière significative à l’élaboration des cadres juridiques et des pratiques de protection.

Le ministère a expliqué que l’atelier se divisera en trois groupes de travail, chacun abordant un aspect clé de la question.

Le groupe "Droit et législation" examinera les lois et les mesures actuelles qui protègent les droits et la sécurité des enfants dans le domaine numérique.

Le groupe "Éducation et autonomisation" étudiera les moyens d'aider les enfants à utiliser les outils numériques de manière sûre et efficace, tout en promouvant un soutien culturel et social adapté.

Le troisième groupe "Sensibilisation et soutien social" s'efforcera de sensibiliser les parents, les professionnels et le grand public à une 'utilisation sûre et éclairée des outils numériques.'

L'atelier aspire à créer une feuille de route permettant aux enfants de naviguer dans l’univers numérique de manière efficace et sûre, en mettant l'accent sur leur bien-être et leur développement.

