La République démocratique du Congo a déposé plainte contre des filiales d'Apple en France et en Belgique, accusant l'entreprise technologique d'utiliser des minerais de conflit dans sa chaîne d'approvisionnement, ont déclaré à Reuters les avocats du gouvernement congolais.

La plainte vise ces faits, mais aussi les "pratiques commerciales trompeuses" qu'utiliserait Apple "pour assurer les consommateurs que les chaînes d'approvisionnement du géant de la technologie sont propres", précise le communiqué publié mardi par les avocats Robert Amsterdam (Washington), William Bourdon et Vincent Brengarth (Paris) et Christophe Marchand (Bruxelles).

Le Congo est une source importante d'étain, de tantale et de tungstène, des minerais dits « 3T » utilisés dans les ordinateurs et les téléphones portables. Mais certaines mines artisanales sont exploitées par des groupes armés impliqués dans des massacres de civils, des viols collectifs, des pillages et d'autres crimes, selon des experts de l'ONU et des groupes de défense des droits de l'homme.

Apple ne s'approvisionne pas directement en minerais primaires et déclare auditer ses fournisseurs, publier ses conclusions et financer des organismes qui cherchent à améliorer la traçabilité des minerais.

Le rapport sur les minerais de conflit qu'elle a remis en 2023 à la Securities and Exchange Commission des États-Unis indique qu'aucun des fondeurs ou raffineurs de minerais 3T ou d'or de sa chaîne d'approvisionnement n'a financé ou bénéficié de groupes armés au Congo ou dans les pays limitrophes.

Chaînes d'approvisionnement

Cependant, les avocats internationaux représentant le Congo soutiennent qu'Apple utilise des minerais pillés au Congo et blanchis à travers les chaînes d'approvisionnement internationales, ce qui, selon eux, rend l'entreprise complice des crimes commis au Congo.

Dans des plaintes parallèles déposées lundi auprès du parquet de Paris et d'un juge d'instruction belge, le Congo accuse les filiales locales Apple France, Apple Retail France et Apple Retail Belgium d'une série d'infractions.

Il s'agit notamment de la dissimulation de crimes de guerre et du blanchiment de minerais avariés, du recel et de pratiques commerciales trompeuses visant à garantir aux consommateurs que les chaînes d'approvisionnement sont propres.

"Il est clair que le groupe Apple, Apple France et Apple Retail France savent très bien que leur chaîne d'approvisionnement en minerais repose sur des actes répréhensibles systémiques", indique la plainte française, après avoir cité des rapports des Nations unies et des rapports sur les droits de l'homme concernant le conflit dans l'est du Congo.

Le règne du roi Léopold

La Belgique a un devoir moral particulier d'agir parce que le pillage des ressources du Congo a commencé pendant le règne colonial du roi Léopold II, au XIXe siècle, a déclaré l'avocat belge du Congo, Christophe Marchand.

"Il incombe à la Belgique d'aider le Congo dans ses efforts pour utiliser des moyens judiciaires afin de mettre fin au pillage", a-t-il déclaré.

Les plaintes, préparées par les avocats pour le compte du ministre de la justice du Congo, portent non seulement sur les filiales locales, mais aussi sur le groupe Apple dans son ensemble.

La France et la Belgique ont été choisies en raison de l'importance qu'elles accordent à la responsabilité des entreprises. Les autorités judiciaires des deux pays décideront s'il y a lieu d'enquêter plus avant sur les plaintes et d'engager des poursuites pénales.

Les minerais alimentent la violence

Depuis les années 1990, les régions minières de l'est du Congo ont été dévastées par des vagues de combats entre des groupes armés, certains soutenus par le Rwanda voisin, et l'armée congolaise.

Des millions de civils sont morts et ont été déplacés.

Selon les experts des Nations unies et les organisations de défense des droits de l'homme, la concurrence pour les minerais est l'un des principaux moteurs du conflit, car les groupes armés subviennent à leurs besoins et achètent des armes grâce au produit des exportations, souvent acheminées en contrebande via le Rwanda.

Le Rwanda nie bénéficier de ce commerce.

Parmi les annexes de la plainte déposée par le Congo en France figure une déclaration publiée par le département d'État américain en juillet, exprimant des inquiétudes quant au rôle du commerce illicite des minerais du Congo, y compris le tantale, dans le financement des conflits.

Cette déclaration répondait aux demandes du secteur privé qui souhaitait que le gouvernement américain clarifie les risques potentiels liés à la fabrication de produits utilisant des minerais extraits, transportés ou exportés de l'est du Congo, du Rwanda et de l'Ouganda.

Contrôle préalable

Les plaintes du Congo se concentrent sur l'ITSCI, un système de contrôle et de certification financé par l'industrie des métaux et conçu pour aider les entreprises à faire preuve de diligence raisonnable à l'égard des fournisseurs de minerais 3T exportés du Congo, du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda.

Les avocats du Congo soutiennent que l'ITSCI a été discréditée, notamment par la Responsible Minerals Initiative (RMI) dont Apple est membre, et qu'Apple utilise néanmoins l'ITSCI comme une feuille de vigne pour présenter faussement sa chaîne d'approvisionnement comme étant propre.

La RMI, qui compte plus de 500 entreprises parmi ses membres, a annoncé en 2022 qu'elle retirait l'ITSCI de sa liste de systèmes de traçabilité approuvés.

En juillet de cette année, elle a déclaré qu'elle prolongeait la suspension jusqu'en 2026 au moins, estimant qu'ITSCI n'avait pas fourni d'observations de terrain sur les sites à haut risque ni expliqué comment elle réagissait à l'escalade de la violence dans la province du Nord-Kivu, qui borde le Rwanda et constitue une zone minière clé pour les 3T.

ITSCI a critiqué les propres processus de l'IGR et a défendu la fiabilité de son travail au Congo. Elle a également rejeté les allégations d'un rapport de 2022 du groupe de campagne Global Witness intitulé « The ITSCI Laundromat », cité dans la plainte judiciaire du Congo en France, selon lesquelles elle était complice du faux étiquetage de minerais provenant de zones de conflit comme provenant de mines situées dans des régions pacifiques.

Apple a mentionné ITSCI à cinq reprises dans son dossier 2023 sur les minerais de conflit. Le dossier mentionne également à plusieurs reprises l'IGR, à laquelle Apple déclare avoir continué à participer activement et à jouer un rôle moteur, mais ne mentionne pas l'abandon de l'ITSCI par l'IGR.

Dans sa déclaration de juillet, le département d'État américain a indiqué que les défauts des systèmes de traçabilité n'avaient pas suscité suffisamment d'engagement et d'attention pour entraîner les changements nécessaires.

Robert Amsterdam, avocat du Congo basé aux États-Unis, a précisé que les plaintes françaises et belges étaient les premières plaintes pénales déposées par l'État congolais à l'encontre d'une grande entreprise technologique, et les a qualifiées de « première salve » seulement.

