Les Nations Unies ont alloué 4 millions de dollars au Mozambique pour soutenir la réponse humanitaire aux conséquences du cyclone tropical Chido qui a frappé les régions côtières dimanche.

Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) a déclaré dans un communiqué mardi que l'aide sera utilisée pour répondre aux besoins urgents des personnes touchées par le cyclone, y compris la fourniture d'abris, de nourriture et de soins médicaux.

L'Institut national des catastrophes naturelles (INGD) du Mozambique indique que plus de 174 000 personnes ont été touchées par le cyclone, qui a fait 34 morts et 319 blessés.

Des milliers d'habitations ont été détruites et les infrastructures essentielles, notamment les écoles et les établissements de santé, ont été gravement endommagées.

Destruction à grande échelle

Le district de Nangolo, dans le nord-est du Mozambique, a été particulièrement touché.

« La dévastation de la zone est écrasante, avec 100 % des structures endommagées. Le poste de santé local a été rendu inopérant en raison de graves dommages, laissant la communauté sans accès aux soins médicaux essentiels », a indiqué l'ONU dans son communiqué.

Le manque d'accès aux soins de santé et la destruction des écoles constituent des défis importants pour les communautés touchées.

« À Nalia et à Mieze, les destructions sont encore plus graves. À Nalia, environ 12 500 personnes ont été touchées, dont 4 325 femmes et 5 471 enfants. Les besoins immédiats dans la région comprennent des abris, de la nourriture et de l'eau », indique l'ONU.

OCHA ajoute qu'il travaille avec le gouvernement mozambicain pour évaluer la situation et fournir l'aide nécessaire aux personnes touchées par ce cyclone dévastateur.