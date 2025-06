Par Tuğrul Oğuzhan Yılmaz

Certaines blessures ne cicatrisent pas, s'enveniment et rongent comme la douleur des injustices passées.

C'est particulièrement vrai au Tchad, où les cicatrices du colonialisme français sont gravées dans la mémoire collective d'une génération qui a vécu les horreurs de l'un des pires épisodes de l'oppression, le tristement célèbre massacre des coupe-coupe, le 15 novembre 1917, dans la ville d'Abéché.

"Le Tchad pour nous, la France dehors !" Ce cri résonne dans tout le pays d'Afrique centrale, reflétant la vague d'opinion qui a vu la présence militaire de la France en Afrique diminuer de manière significative ces dernières années.

Le 29 novembre, le ministère tchadien des affaires étrangères a annoncé l'annulation de son accord de coopération en matière de sécurité et d'industrie de défense avec la France, coïncidant avec la visite du ministre français des affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.

Alors que la France a réagi avec prudence à l'annulation du pacte du 5 septembre 2019, le Tchad a souligné son droit souverain sur son territoire.

Peu après, des manifestations ont éclaté dans tout le pays pour protester contre la présence militaire française. À partir du 5 décembre, ces manifestations se sont rapidement étendues aux grandes villes, dont N'Djamena et Abéché.

Dix jours auparavant, un sermon du vendredi à Abéché avait marqué un tournant dans le déferlement des sentiments anti-français dans les rues du Tchad.

Le 6 décembre, les Tchadiens qui s'étaient rassemblés pour prier ont à nouveau été poussés à s'interroger sur ce moment douloureux que les Français ont infligé à l'histoire de leur région il y a 107 ans.

Comment la tragédie du massacre des coupe-coupe s'est-elle inscrite dans l'histoire sanglante de la colonisation française au Tchad et que signifie-t-elle pour son peuple ?

Le journaliste et auteur Kamal Koulamallah, du média Le N'djam Post, décrit le massacre de 1917 qui a eu lieu à Abéché, la capitale du Wadai, comme « une tache indélébile sur l'histoire du Tchad ».

« Une répression brutale qui marquera à jamais la mémoire locale. Entre soupçons infondés, représailles méthodiques et politiques coloniales d'impunité, cette page sombre de la présence coloniale française au Tchad a traversé le siècle pour rester, même en silence, un symbole d'injustice et de souffrance », explique-t-il.

Marchands de tyrannie

La France a intensifié ses activités coloniales en Afrique au XIXe siècle, le Tchad étant l'un des pays visés par la domination. À partir de la fin du XIXe siècle, le pays est effectivement divisé entre les sphères d'influence britannique et française.

« Avant que le colonialisme occidental ne prenne pied sur le continent, trois sultanats locaux régnaient sur le Tchad : les sultanats du Wadai, du Bagirmi et du Kanem. Ces États ont lutté farouchement contre les Français pendant de nombreuses années et ont entretenu de bonnes relations avec l'Empire ottoman. Cette relation était similaire aux liens actuels entre la Turquie et le Tchad », explique à TRT Afrika le Dr Isa Gökgedik, membre de la faculté de théologie de l'université Türkiye Kütahya Dumlupınar.

Les Français sont entrés au Tchad pour la première fois en 1899, établissant leur domination à N'Djamena, qu'ils appelaient « Fort-Lamy ».

Ils ont ensuite cherché à étendre leur administration coloniale à des régions telles qu'Abéché, Wadai, Borkou et Ennedi.

À partir de 1905, ils se heurtent à la résistance des Arabes, des Touaregs, des Uled Slimans et des forces sanussiennes basées en Libye et soutenues par l'Empire ottoman.

Après une décennie de combats, les forces françaises dirigées par le colonel Moll et le Dr Chaopen occupent Abéché le 23 août 1909.

Pendant cette période, le sultan Wadai Mohammed Salih (Dud Murra) et le sultan Dar Masalit Tajuddin s'allient pour lancer une résistance. Des tribus telles que les Abu Sharib, les Havalis, les Kelingen, les Kodoy, les Mimi, les Veled Cema et les Maba, ainsi que les forces sanussiennes soutenues par les Ottomans, se sont jointes à la lutte, refusant d'accepter l'occupation française.

Le colonel Moll est tué au combat, de même que le sultan Tajuddin. Le sultan Muhammad Salih et le neveu de Tajuddin, Bahruddin, poursuivent la résistance pendant un certain temps, mais sont contraints de se rendre le 27 octobre 1911. Le colonel Victor-Emmanuel Largeau s'empare d'Ain Galaka, de Bilma et de Biltine entre 1912 et 1914.

Les conséquences de ces assauts, associées à la famine et aux épidémies, ont entraîné la mort de 322 000 personnes dans la seule ville d'Abéché. La population passe de 728 000 à 406 000 habitants en trois ans.

Le procès des massacres

Ces chiffres vertigineux illustrent bien l'ampleur des déprédations orchestrées par les Français. Pendant la Première Guerre mondiale, des centaines de milliers d'Africains ont été enrôlés de force sous la fausse promesse de l'indépendance et envoyés mourir sur les champs de bataille européens contre les Allemands.

Malgré la guerre en cours, les Français ont lutté pour établir un contrôle total sur le Tchad. Pour briser la résistance, ils ont conçu un plan systématique visant à éliminer par des massacres les érudits religieux respectés de la communauté.

N'hésitant pas à recourir à la tromperie, les Français ont invité les chefs de la communauté à Abéché en 1917 sous le prétexte de les consulter sur des questions de gouvernance. À l'aube, après les prières du matin, des centaines d'érudits musulmans sont tombés dans une embuscade et ont été tués. Des massacres similaires ont été perpétrés à Varya et à Kanim.

Le massacre des coupe-coupe n'est pas seulement un acte de sauvagerie débridée de la part des soldats français, qui ont décapité plusieurs érudits islamiques tchadiens à l'aide de machettes.

Les forces coloniales ont également confisqué les livres et les manuscrits des bibliothèques, les brûlant, les envoyant dans des musées en France ou les cachant dans des entrepôts souterrains.

Un vaste patrimoine culturel a été anéanti dans la tourmente. Yahya Ould Germa, qui s'opposait à la conscription forcée, a été emprisonné. Akid Magine et son épouse, Meram Koise, subissent de fortes pressions.

Akid Mahamat Dokom, qui refuse une alliance avec les Français, est tué avec une centaine de ses partisans. Abud Sharara, chef de la tribu des Mehamid, est arrêté avec 40 de ses partisans, puis exécuté.

Pour réprimer d'éventuels soulèvements, les colons ont déployé au Tchad des troupes provenant des fronts européens, mettant en œuvre des mesures de sécurité draconiennes. Ils ont également ciblé les valeurs spirituelles de la population afin de la soumettre.

La Grande Mosquée est démolie et les manifestations dans les régions de Salamet et de Batha sont violemment réprimées. Durant cette période, les vagues d'arrestations, d'exils et d'assassinats se succèdent. La moindre réaction humaine est brutalement étouffée.

Malgré cela, le peuple tchadien n'a jamais accepté la domination coloniale et sa résistance s'est poursuivie jusque dans les années 1930. Après des décennies d'oppression, le Tchad a obtenu son indépendance de la France le 11 août 1960.

La quête du châtiment

Le massacre des coupe-coupe reste encore aujourd'hui un sujet très sensible pour le peuple tchadien. Le fait que la France ne se soit toujours pas excusée pour ce qu'elle a fait à la région et à ses habitants ne fait qu'aggraver la situation.

« Certains intellectuels veulent saisir la Cour internationale de justice contre la France, ce qui est révélateur de la haine que suscite l'évocation du massacre de la région de Wadai. Des conférences ont été organisées et de nombreux jeunes sont bien informés sur le massacre », explique à TRT Afrika le Dr Mahamat Adoum Doutoum, professeur d'histoire à l'université Cheikh Adam Barka d'Abéché.

« Le nombre de victimes du massacre de la Coupe-Coupe est estimé à 150. Plus que le nombre, c'est la brutalité et l'intention de l'attaque qui renforcent le sentiment d'injustice. »

Les savants assassinés par les Français ont été enterrés dans une fosse commune à Umm Kamil, à Abéché. Le cimetière est devenu depuis un monument aux martyrs, symbole de la lutte du peuple tchadien pour son indépendance face à l'occupant.

« Le massacre des coupe-coupe est un point de ralliement émotionnel pour les Tchadiens contre les Français. Son évocation crée instantanément l'unanimité au sein de la population, qu'il s'agisse de considérer le colonialisme pour ce qu'il était ou de soutenir la décision du gouvernement de mettre fin à l'accord de coopération en matière de sécurité et de défense avec la France », explique le Dr Doutoum.

« Seule une petite minorité n'a pas exprimé son soutien à cette décision. Même si elle reste silencieuse, cela n'a que peu d'influence face à un consensus plus large ».

À l'occasion de l'anniversaire du massacre des coupe-coupe, il y a un mois, les Tchadiens, toutes tendances confondues, ont juré de ne jamais oublier ce que les Français ont fait subir à leur pays et à leur peuple.

« France dehors ! » - le cri ne pouvait pas être plus fort en cette période de changement.