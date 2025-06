Les autorités ont confirmé la mort d'au moins 32 enfants lors d'une bousculade à l'occasion d'un carnaval dans l'État d'Oyo, dans le sud-ouest du Nigeria.

L'incident s'est produit mercredi au lycée islamique de Bashorun, dans la capitale de l'État, Ibadan.

Le porte-parole Dotun Oyelisa a confirmé aux journalistes que 32 personnes étaient mortes, mais il a ajouté que ce chiffre pourrait évoluer.

L'organisateur fait l'objet d'une enquête

Anadolu a appris que le carnaval était organisé par Women in Need of Guidance and Support, une organisation non gouvernementale, et que sa fondatrice Naomi Silekunola serait en train d'être interrogée par la police.

Omolewa Azeez, un témoin qui se trouvait sur les lieux avec son fils de 7 ans, a indiqué qu'elle était arrivée le matin et a vu une foule qui essayait de pénétrer de force dans les locaux du carnaval, car il n'y avait pas assez de personnel de sécurité sur les lieux.

« De nombreuses personnes sont tombées et ont été piétinées, tandis que d'autres se sont évanouies en raison de la pression intense de la foule », a-t-elle ajouté, ajoutant que des enfants et des parents avaient veillé sur le site.

Les organisateurs avaient annoncé qu'ils fourniraient de la nourriture et des cadeaux à 5 000 enfants, mais près de 8 000 d'entre eux se sont présentés dès 5 heures du matin mercredi.

Les victimes ont été tuées dans la bousculade alors qu'elles tentaient de franchir la porte principale des locaux.

