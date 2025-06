Par Nadim Siraj

Alors que l'année 2024 touche à sa fin, l'expansion remarquable des BRICS apparaît comme la plus grande histoire géopolitique de l'année.

Depuis le milieu des années 2000, les BRICS sont officieusement à l'horizon de la politique mondiale. Mais cette année, l'aube du bloc a fait place à un lever de soleil spectaculaire, promettant un ordre mondial multipolaire plus juste.

Elle a été déclenchée par une augmentation sans précédent du nombre de ses membres, de ses partenaires et de ses partisans dans le monde.

De manière significative, le lever de soleil des BRICS de cette année a accéléré le coucher de soleil de l'hégémonie du G7 dirigé par les États-Unis sur la politique mondiale.

Les événements survenus tout au long de l'année ont montré que l'ordre mondial évolue enfin vers un paysage géopolitique équilibré. Et 2024 pourrait avoir marqué la fin des tendances impérialistes d'une petite clique de pays occidentaux dirigés par les États-Unis.

Cette année a ouvert la voie à un ordre mondial ouvert, juste et équitable, dirigé démocratiquement par le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud - la composition originale des BRICS - ainsi que par les nouveaux membres et les nouveaux pays partenaires du bloc.

Deux messages pour l'Occident

L'histoire de la croissance des BRICS s'est ensuite poursuivie. Deux événements récents ont encore souligné la volonté du bloc d'apporter des changements positifs dans un monde où l'ombre impérialiste de l'Occident dirigé par les États-Unis se rétrécit.

La première est une initiative symbolique visant à créer une alternative mondiale au dollar américain. L'autre est une incitation à la collaboration internationale sur le développement de l'IA au-delà du cercle étroit de l'Occident.

Lors du sommet des BRICS de 2024 à Kazan, les dirigeants ont cérémonieusement dévoilé un « billet de monnaie BRICS » symbolique.

Les drapeaux des premiers membres des BRICS sont imprimés en relief sur le billet. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une monnaie fonctionnelle, le dévoilement a marqué l'aspiration des BRICS à explorer des alternatives au dollar, souvent considéré comme un outil utilisé par les États-Unis pour dominer l'économie mondiale.

Bien que la création d'une monnaie des BRICS semble prématurée, l'idée même signifie que les membres aspirent à trouver un moyen de s'affranchir de la domination du dollar.

Alors que l'on parle de plus en plus de « dé-dollarisation » du commerce international, le dévoilement du billet de banque des BRICS n'a pas manqué de faire des vagues au G7.

Surtout depuis le 23 octobre, date à laquelle les BRICS ont officiellement approuvé le règlement des paiements transfrontaliers en monnaie locale. Le bloc veut créer un système économique qui ne dépende pas des véhicules financiers contrôlés par les États-Unis, tels que SWIFT, un mécanisme de paiement occidental.

L'autre événement qui n'aurait pas pu être bien perçu par le G7 s'est produit le 11 décembre.

Lors d'une conférence à Moscou sur l'intelligence artificielle, Poutine a déclaré que la Russie collaborerait avec les BRICS et d'autres pays pour développer l'intelligence artificielle. L'objectif affiché est de créer une alternative à la tendance des États-Unis à vouloir dominer seuls cette nouvelle technologie.

G7 contre BRICS : Une réalité changeante

Alors que les BRICS étendent rapidement leur empreinte dans le monde entier, la question se pose de savoir ce que cela signifie réellement une perte de terrain du G7.

La réalité changeante est aussi sombre pour le G7 qu'elle est excitante pour les BRICS.

Le G7, ou Groupe des Sept, est un club de facto des sept économies les plus avancées, comprenant les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada, la France, l'Allemagne, le Japon et l'Italie. Il comprend également l'UE, un bloc économique de 27 pays européens.

Piloté par Washington, le G7 tente depuis des années de façonner les relations internationales, l'économie mondiale et le discours des médias, tout en reconnaissant rarement les contributions d'autres puissances telles que la Chine, la Russie, la Turquie et l'Inde.

Aujourd'hui, la dynamique du pouvoir a changé. Le G7 perd progressivement de la vitesse et du mordant, ce qui était impensable il y a dix ans. En 1990, la part du G7 dans le PIB mondial était de 66 % et elle est restée élevée pendant plusieurs années.

À l'époque, l'Occident dirigé par les États-Unis pouvait arbitrairement déclencher des guerres, intervenir dans les affaires intérieures des pays non alignés et déployer la Banque mondiale et le FMI dans les pays pauvres.

Les choses ont changé avec le temps. En 2022, la part du G7 dans le PIB mondial est tombée à 44 %.

Depuis le retrait des troupes américaines d'Afghanistan en 2021, Washington n'a pas déclenché de nouvelles guerres. Il n'a pas démontré sa capacité à résoudre pacifiquement les conflits et le chaos en Ukraine, à Gaza, en Syrie et au Yémen.

Pourquoi les BRICS sont différents

En revanche, la part des BRICS dans le PIB mondial a grimpé à 37 %. Pourtant, malgré son emprise croissante sur l'économie mondiale, le bloc n'a guère montré de tendances à déclencher des guerres ou à mener des interventions.

Cette approche équilibrée est possible parce que les BRICS constituent un groupe de gouvernements beaucoup plus décentralisé, avec des perspectives géopolitiques diverses et des politiques étrangères pacifistes, que le G7, axé sur l'impérialisme.

À l'orée de 2025, le G7 doit se remettre en question. Le groupe des BRICS, désormais appelé BRICS+ à la suite de son expansion, abrite environ 40 % de la population mondiale.

Ses pays disposent d'abondantes ressources naturelles que les nations du G7 ne peuvent ignorer. Et le bloc couvre d'immenses marchés de consommation dont dépendent les multinationales des pays du G7.

Alors que la guerre en Ukraine, la crise à Gaza, la victoire électorale de Donald Trump et le chaos en Syrie font la une des journaux, l'ascension silencieuse des BRICS s'inscrit clairement comme l'un des plus grands retournements de situation de l'année.

L'auteur, Nadim Siraj, est un journaliste et auteur basé en Inde qui écrit sur la diplomatie, les conflits et les affaires internationales.

Clause de non-responsabilité : les opinions exprimées par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.