Le Premier ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa, a été classée femme la plus puissante d'Afrique en 2024 par le magazine Forbes dans sa liste annuelle des femmes les plus puissantes du monde.

Forbes a déclaré que la liste avait été établie sur la base de quatre critères principaux : l'argent, les médias, l'impact et les sphères d'influence.

Judith Suminwa Tuluka

Mme Suminwa, 57 ans, a été nommée par le président Félix Tshisekedi en avril 2024 en tant que première femme Premier ministre de la RDC après sa réélection.

Elle a été classée 77ème femme la plus puissante du monde dans la liste Forbes.

« Être nommée 77e femme la plus puissante du monde par Forbes va au-delà de la reconnaissance personnelle. C'est un symbole d'espoir pour toutes les jeunes filles et femmes de la RDC », a-t-elle déclaré sur la plateforme X. Continuons à travailler pour un avenir où chaque femme, en RDC et ailleurs, peut réaliser pleinement son potentiel », a-t-elle ajouté.

La première ministre a précédemment travaillé pour le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) en tant que coordinatrice du pilier « Consolidation de la paix et renforcement de la démocratie ».

Son travail s'est concentré sur l'est du Congo, une région confrontée à la violence et à l'instabilité.

La femme d'affaires sud-africaine Mpumi Madisa, 45 ans, a été classée deuxième femme la plus puissante du continent et 87e du monde.

Mme Madisa dirige Bidvest, une société sud-africaine de services et de distribution qui emploie près de 130 000 personnes et dont la capitalisation boursière s'élève à 5,3 milliards de dollars.

Elle est considérée comme une pionnière depuis qu'elle est devenue la seule femme noire à diriger une entreprise du top 40 de la bourse de Johannesburg, lorsqu'elle a été nommée directrice générale de Bidvest en 2020. Elle siège au conseil d'administration de 16 filiales de la société, selon Forbes.

L'économiste nigériane Ngozi Okonjo-Iweala, 70 ans, a été classée troisième femme africaine la plus puissante en 2024 (89è mondiale).

En novembre, elle a été reconduite pour un second mandat en tant que directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce. Elle est devenue la première femme et la première Africaine à occuper ce poste en mars 2021.

Auparavant, elle a été ministre des finances du Nigeria pendant deux mandats, de 2003 à 2006 et de 2011 à 2015. Elle a également été brièvement ministre des affaires étrangères en 2006.

La première femme présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, 64 ans, a été classée quatrième femme la plus puissante d'Afrique et 91e dans le monde, selon la liste Forbes.

Elle a accédé à la présidence depuis le poste de vice-présidente en mars 2021, après la mort du président John Magufuli. En septembre 2021, elle est devenue la cinquième femme africaine à s'adresser à l'Assemblée générale des Nations unies, selon Forbes.

Mo Abudu, 60 ans, est la cinquième femme la plus puissante d'Afrique et la 97e du monde. Forbes l'a décrite comme l'une des femmes les plus puissantes du monde des médias.

En 2006, Mo Abudu a lancé Ebonylife TV, une chaîne qui est aujourd'hui diffusée dans plus de 49 pays d'Afrique, ainsi qu'au Royaume-Uni et dans les Caraïbes.

L'accord passé par sa société avec Netflix est le premier à être signé par une société de médias africaine pour la production de films et d'émissions de télévision multi-titres avec le géant de la diffusion en continu.