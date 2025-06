Par Emmanuel Onyango

Jadis porté uniquement par les membres de la famille royale, le tissu "kente" est considéré par les Ghanéens comme le plus beau tissu du monde. Ses motifs audacieux et ses couleurs vives sont une fierté nationale et le résultat d'un artisanat séculaire.

Il n'est donc pas étonnant que l'Unesco, l'agence des Nations unies pour la culture, annonce ce mois-ci qu'elle inscrivait ce tissu dans la catégorie du patrimoine culturel immatériel.

Le tissu tissé à la main confère de l'élégance à celui qui le porte, les différents motifs désignant sa région d'origine et son sens de la mode.

"C'est l'une des meilleures sensations lorsque je porte une étoffe "kente". Ma façon de marcher change, ma façon de parler aussi. C'est très classe", a déclaré Bright Yeboah à TRT Afrika.

Qu'est-ce que le kente et comment est-il fabriqué ?

Le tissage "kente", avec ses couleurs vives, remonte au XVIIe siècle, selon certains récits, chez les Asante et les Ewe, où il était utilisé pour les tenues rituelles royales.

Le tissu est confectionné à partir de soie, de coton ou autre à l'aide de métiers à tisser en bois, à la maison ou dans des ateliers privés. Le savoir-faire est transmis depuis des siècles au sein des familles de tisserands par le biais de l'apprentissage.

La création d'un seul tissu peut prendre des semaines, en fonction de sa taille.

Différentes couleurs sont traditionnellement utilisées dans cet art complexe, chacune ayant son propre symbolisme : l'or pour le statut, le rouge pour la passion et le jaune pour la fertilité, etc.

"L'âge, le statut social et le sexe des utilisateurs influencent le choix de la couleur et du dessin du tissu", a déclaré l'Unesco dans son communiqué, tout en reconnaissant le tissu comme un patrimoine culturel.

Les hommes portent traditionnellement le "Kente" enveloppé sur les épaules, tandis que les femmes le portent en deux parties : une robe qui descend jusqu'à la cheville et un châle.

"Des personnes de tous les sexes sont impliquées dans le processus de production, et le tissu favorise le transfert et l'échange d'informations. Il s'agit également d'un moyen de construction identitaire, reflétant l'histoire sociale de diverses communautés", ajoute le communiqué de l'Unesco.

Quelle est la signification culturelle ?

"Le port du kente suscite une immense fierté. C'est une affirmation très forte de l'identité culturelle et une célébration du patrimoine. Le "Kente" témoigne du respect de la tradition et permet de partager un pan de la culture ghanéenne avec le monde entier", a expliqué Amos Homeda à TRT Afrika.

Homeda travaille dans le secteur du kente depuis 25 ans, après avoir appris le métier dans l'atelier de son père.

"La fierté de porter du kente provient de son histoire profondément enracinée et du savoir-faire artisanal qu'il implique. Chaque pièce raconte une histoire, reflétant le dévouement et le talent artistique des tisserands. C'est un symbole de résilience, de créativité et d'endurance de la culture ghanéenne", a-t-il ajouté.

Le tissu n'est pas bon marché en raison de son statut spécial qui exige des matériaux de haute qualité et un travail artistique minutieux.

"Le kente est cher et il doit l'être. Le kente est un art et l'art est cher. Le kente ne devrait pas être porté par une personne ordinaire. Il est synonyme de royauté. Celui qui le porte doit comprendre la valeur du tissu kente", a observé Yeboah.

Latifa Abdullahi a raconté à TRT Afrika comment elle a dû économiser de l'argent pendant des mois pour pouvoir s'offrir un tissu kente pour sa robe de mariée.

"La première fois que j'ai porté du kente, c'était le jour de mon mariage et je me suis sentie si bien, j'ai eu l'impression d'être vraiment une royale. Le prix est très élevé. J'ai économisé pendant quatre mois", se souvient-elle.

Le commerce du kente en plein essor

Au-delà de sa valeur culturelle, le tissage du kente est une activité en plein essor qui attire des clients du monde entier.

"Le marché est dynamique. Nous avons constaté une croissance significative tant au Ghana qu'au niveau international. Le monde entier s'y intéresse de plus en plus. Nous nous adaptons constamment aux tendances du marché en introduisant de nouveaux modèles et styles, tout en préservant l'authenticité de la technique de tissage traditionnelle", a précisé Homeda à TRT Afrika.

Il a ajouté : "Le commerce du kente, lorsqu'il est abordé de manière stratégique et éthique, peut être incroyablement lucratif et rentable. Nous nous concentrons sur des pratiques durables, des salaires équitables pour nos tisserands et des matériaux de haute qualité".

Toutefois, les versions fabriquées à la machine, qui sont moins chères, ont renforcé la concurrence.

De jeunes créateurs ont expérimenté l'incorporation du tissu kente dans des vêtements formels modernes et dans des tenues décontractées de tous les jours. Ils considèrent le kente comme un tissu polyvalent qui peut rehausser n'importe quelle tenue.

