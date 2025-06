Dans un discours prononcé lors du 11e sommet du D-8, dans la capitale égyptienne le Caire, le président turc Recep Tayyip Erdogan a souligné que “face à la multiplication des conflits, des crises et des guerres, les institutions chargées de garantir la sécurité et la stabilité mondiales ne remplissent, malheureusement, pas leurs fonctions".

Erdogan a, en outre, insisté sur la nécessité de renforcer la coopération internationale.

Appel à la solidarité pour reconstruire la Syrie

Abordant la situation en Syrie après la chute du régime d’Al Assad, Erdogan a appelé à la solidarité pour reconstruire le pays, dévasté par 13 années de guerre civile.

"Le peuple syrien a besoin d'unité et d'aide pour reconstruire son pays déchiré par la guerre. En tant que voisins et frères, nous essayons de contribuer à cet effort", a-t-il noté.

Le président a ajouté que l'objectif ultime était la paix et la coexistence en Syrie. "La construction d'une Syrie libérée du terrorisme, où tous les groupes religieux, sectaires et ethniques vivent côte à côte dans la paix, est notre attente la plus sincère”.

En ce qui concerne les questions régionales, le président turc a salué l'adhésion de l'Azerbaïdjan au D-8, estimant qu'il s'agissait d'une étape importante pour la force de l'organisation.

"Avec l'Azerbaïdjan, qui a fait des progrès considérables ces dernières années et qui a rejoint notre organisation, nous sommes plus forts aujourd'hui que par le passé", a-t-il déclaré.

Pacte commercial avec l’Egypte

Le chef d’Etat turc a, dans ce cadre, mis l’accent sur les récentes avancées au sein de l'organisation du D-8, notamment l'approbation d'un pacte commercial avec l'Égypte.

"L'Égypte ayant également approuvé l'accord commercial préférentiel, il sera désormais possible de le mettre en œuvre à une échelle beaucoup plus large", a fait savoir Erdogan, soulignant le potentiel d'expansion des liens économiques entre les pays membres.

Le président turc a également relevé l'importance d'inclure les pays moins développés dans les initiatives mondiales.

"Nous souhaitons contribuer à la justice et au développement dans le monde en incluant les pays les moins développés dans TEKNOFEST, le plus grand festival mondial de l'aviation et de l'espace", a affirmé le président Erdogan, soulignant le rôle de ce festival basé en Turquie dans la promotion du progrès technologique au-delà des frontières.

