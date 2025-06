Le représentant de la Turquie auprès du Conseil de sécurité de l'ONU a exhorté la communauté internationale à agir rapidement pour faire face à l'escalade du conflit et à la crise humanitaire au Soudan.

Prenant la parole jeudi devant le Conseil de sécurité, Ahmet Yildiz a souligné la situation critique au Soudan, où "plus de 11 millions de personnes sont déplacées et des centaines de milliers ont perdu la vie."

Le conflit a également entraîné la destruction d'infrastructures vitales, y compris des installations de santé.

La Turquie a réitéré son engagement en faveur de "l'unité, l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance du Soudan face aux ingérences extérieures."

Yildiz a insisté sur l'importance de se concentrer sur les causes profondes du conflit, appelant à une cessation immédiate des combats.

"Pour aider le peuple soudanais, nous devons nous concentrer sur les causes de la maladie, et non seulement sur les symptômes," a déclaré le délégué qui a également appelé à soutenir la Déclaration de Djeddah comme cadre clé pour résoudre la crise.

La Turquie a intensifié ses efforts humanitaires au Soudan, en livrant environ 8 000 tonnes d'aide humanitaire par le biais de trois navires à Port-Soudan, a-t-il précisé.

L'hôpital turc de Nyala, témoin du soutien indéfectible de la Turquie envers le peuple soudanais, continue de fonctionner malgré des conditions difficiles. Le président Recep Tayyip Erdogan avait assuré le président du Conseil de souveraineté soudanais, Abdel Fattah al-Burhan, dans un entretien téléphonique, de la disponibilité de la Turquie à aider le Soudan. .

"La Turquie réaffirme son fort soutien au peuple soudanais et appelle la communauté internationale à accroître à la fois l'aide humanitaire et les efforts de médiation," a ajouté Yildiz.

La réunion du Conseil de sécurité a souligné l'urgence d'une collaboration mondiale pour stabiliser le Soudan et prévenir davantage d'effusion de sang.

Depuis avril 2023, le Soudan est confronté à des affrontements violents entre l'armée et les Forces de soutien rapide (RSF) paramilitaires sur des questions de réforme militaire et d'intégration.

Selon l'ONU, le conflit a causé plus de 20 000 morts, déplacé des millions de personnes et laissé plus de 25 millions de personnes dans un besoin urgent d'aide humanitaire.

