Les autorités et les témoins oculaires ont déclaré samedi qu'un ferry surchargé de personnes rentrant chez elles pour Noël a chaviré sur la rivière Busira, dans le nord-est du Congo, faisant 38 morts confirmés et plus de 100 disparus.

Vingt personnes ont été secourues jusqu'à présent.

Le naufrage du ferry vendredi en fin de journée est intervenu moins de quatre jours après qu'un autre bateau a sombré dans le nord-est du pays, tuant 25 personnes.

Le ferry faisait partie d'un convoi d'autres navires et les passagers étaient principalement des marchands qui rentraient chez eux pour Noël, a affirmé Joseph Joseph Kangolingoli, le maire d'Ingende, la dernière ville sur le fleuve avant le site de l'accident.

Selon Ndolo Kaddy, un habitant d'Ingende, le ferry contenait "plus de 400 personnes parce qu'il est passé par deux ports, Ingende et Loolo, sur la route de Boende, et il y a donc des raisons de penser qu'il y a eu plus de morts".

Les chavirements de bateaux surchargés sont de plus en plus fréquents dans ce pays d'Afrique centrale, car de plus en plus de personnes abandonnent les rares routes disponibles au profit d'embarcations en bois qui croulent sous le poids des passagers et de leurs marchandises pour des raisons de sécurité.

Les routes sont souvent prises dans les affrontements entre les forces de sécurité congolaises et les rebelles qui bloquent parfois les principales voies d'accès.

