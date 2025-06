Par Charles Mgbolu

Le gouvernement sud-africain a décidé de prolonger l'enregistrement des magasins de type « spaza » dans le pays, en réponse aux intoxications alimentaires mortelles qui ont coûté la vie à des dizaines d'enfants, ce qui a suscité des réactions mitigées.

Mercredi, le ministre de la gouvernance coopérative et des affaires traditionnelles (COGTA), Velenkosini Hlabisa, a annoncé que l'enregistrement, qui aurait dû expirer le mardi 17 décembre, avait été prolongé jusqu'au 28 février 2025, à la suite de retards d'enregistrement.

Les retards d'enregistrement ont été enregistrés dans plusieurs provinces du pays, les propriétaires de spazas faisant état d'un processus d'enregistrement difficile, citant les obstacles bureaucratiques au sein des municipalités comme un défi majeur, rapporte la chaîne publique SABC.

Lebogang Maile, membre du conseil exécutif, a indiqué lors d'une conférence de presse jeudi que la province de Gauteng avait délivré plus de 25 000 formulaires d'enregistrement aux propriétaires de magasins d'artisanat, mais qu'un peu plus de 10 000 formulaires avaient été renvoyés.

Pas de pratique

Le Black Business Council (BBC) d'Afrique du Sud s'est félicité jeudi du report de la date limite d'enregistrement des magasins spazas, déclarant que la date limite précédente n'était pas pratique.

Le directeur général du Conseil, Kganki Matabane, a déclaré à la SABC : « Nous avons toujours su que la date limite du 17 décembre ne serait jamais nécessairement pratique, mais comme vous le savez, il faut faire pression sur le système. Nous avons convenu avec le gouvernement que le délai devait être serré afin que chacun puisse ressentir la pression ».

Mais l'extension de l'enregistrement a suscité des inquiétudes dans la plupart des communautés où des décès d'enfants ont été enregistrés après avoir prétendument consommé des en-cas achetés dans des magasins de type « spaza ».

La plupart des magasins spaza appartenant à des étrangers ont été accusés d'être les coupables de la vente de produits alimentaires périmés qui ont conduit à des maladies mortelles d'origine alimentaire.

Attaques de magasins

En novembre, des magasins spaza étrangers de la municipalité de Mangaung ont été attaqués et pillés après que 47 élèves d'une école primaire ont été transportés à l'hôpital après avoir consommé des biscuits et des chocolats périmés.

Le président du Gauteng Spaza Shop and Landlord Forum, Veli Khumalo, a précisé mercredi à la SABC qu'il continuerait à travailler pour s'assurer que les immigrés illégaux ne gèrent pas de magasins spaza alors que l'attente de la date limite se poursuit.

« Tous ces sans-papiers ne possèderont pas de magasin de quartier. Nous ferons en sorte qu'ils s'en aillent, car ils ne remplissent pas les conditions requises. Mais ceux qui ont obtenu le statut de demandeur d'asile, nous les aiderons à enregistrer leur magasin en tant que personne qui vend », a indiqué Khumalo.

Le report de la date limite d'enregistrement a également suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

Il ne devrait pas y avoir d'asile ou de réfugié gérant des magasins de type « spaza ». De nombreux migrants ayant demandé l'asile ou le statut de réfugié en RSA sont des migrants illégaux », a écrit un commentateur sur X.

Soutien aux entreprises

Dans un communiqué publié mercredi, les autorités sud-africaines disent comprendre les préoccupations des citoyens, mais ont été obligées de prolonger le délai parce qu'il était nécessaire de soutenir les petites entreprises.

« En envisageant de prolonger ou non le délai d'enregistrement, le gouvernement tient compte de son engagement à soutenir les petites entreprises, à donner la priorité à la santé et à la sécurité, à garantir l'exclusivité et l'équité, et à maintenir son intégrité », peut-on lire dans le communiqué.

Mais le simple fait d'enregistrer un magasin spaza résoudra-t-il le problème des maladies d'origine alimentaire ? Certains commentateurs ne le pensent pas.

« Le ministère de la santé devrait inspecter ces magasins régulièrement et, s'ils ne vendent pas les bons produits, il devrait les fermer sans hésitation », a écrit un commentateur de X. Les autorités sud-africaines insistent toutefois sur le fait que ce sera le cas.

« Les personnes qui ont enregistré leur entreprise et qui ont reçu un accusé de réception doivent encore entreprendre une autre procédure pour obtenir leur licence commerciale. Dans le cadre de cette procédure, les praticiens de la santé environnementale et d'autres autorités réglementaires continueront d'inspecter les propriétaires d'entreprises commerciales enregistrées dans le secteur alimentaire afin de s'assurer que leurs entreprises sont habilitées à exercer leur activité », ajoute le communiqué.

