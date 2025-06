Le bilan des bousculades survenues lors de deux manifestations caritatives organisées à l'occasion de Noël au Nigeria est passé de 13 à 32 morts, a annoncé la police dimanche.

Les victimes, dont au moins quatre enfants, se sont effondrées lors des mouvements de foule, alors que les gens cherchent désespérément des produits alimentaires et que le pays est confronté à la pire crise du coût de la vie qu'il ait connue depuis une génération.

Parmi les morts figurent 22 personnes dans la ville d'Okija, dans l'État d'Anambra (sud-est), où un philanthrope avait organisé samedi une distribution de nourriture, a déclaré le porte-parole de la police locale, Tochukwu Ikenga.

Dix autres personnes ont trouvé la mort à Abuja, la capitale, lors d'un événement caritatif similaire organisé par une église.

Problèmes économiques

La police a déclaré qu'elle enquêtait sur ces deux incidents, quelques jours seulement après une autre bousculade au cours de laquelle plusieurs enfants ont été tués.

Dans le pays le plus peuplé d'Afrique, les organisations locales, les églises et les particuliers ont de plus en plus tendance à organiser des événements caritatifs avant Noël pour atténuer les difficultés économiques causées par la crise du coût de la vie.

Des témoins de la bousculade d'Abuja ont déclaré à l'Associated Press qu'il y avait eu un mouvement de foule à l'une des portes de l'église, alors que des dizaines de personnes tentaient d'entrer dans les locaux vers 4 heures du matin, quelques heures avant que les cadeaux ne soient distribués.

Certains d'entre eux, dont des personnes âgées, ont attendu toute la nuit pour obtenir de la nourriture, a indiqué Loveth Inyang, qui a sauvé un bébé de la bousculade.

Ces bousculades ont suscité des appels de plus en plus nombreux pour que les autorités fassent respecter les mesures de sécurité lors de ce type d'événements.

La police nigériane a également exigé que les organisateurs obtiennent une autorisation préalable.

