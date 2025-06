Le président du Tchad, le général Mahamat Idriss Deby Itno, a été promu samedi, lors d'une cérémonie officielle, au rang de maréchal, le même titre que celui porté par son défunt père et ancien président.

Le Conseil national de transition, dominé par le Mouvement patriotique du salut (MPS) au pouvoir, avait déjà voté à une écrasante majorité en faveur de l'élévation de Deby au rang de maréchal et a organisé une cérémonie au palais présidentiel pour marquer l'occasion.

Deby a été « élevé au titre de maréchal pour les services rendus à la nation et les nombreuses victoires militaires remportées à l'intérieur et à l'extérieur du pays », selon une résolution adoptée trois semaines avant les élections législatives et locales du week-end prochain.

Les élections du 29 décembre, boycottées par l'opposition, seront les premières élections législatives du pays depuis 2011.

Légitimé par une élection présidentielle

Le père de Deby, Idriss Deby Itno, a été déclaré maréchal en 2020 à la suite d'une offensive réussie contre le groupe d'insurgés Boko Haram dans la région du lac Tchad. Il a dirigé la nation d'Afrique centrale pendant 30 ans avant d'être tué par des rebelles en 2021.

Le jeune Deby a rapidement pris le pouvoir avec le soutien de l'armée, et a ensuite été légitimé lors d'une élection présidentielle contestée en mai 2024.

Le mois dernier, le Tchad a annoncé qu'il mettrait fin à sa coopération militaire avec la France, ancienne puissance coloniale.

Le Tchad était un maillon essentiel de la présence militaire française en Afrique et son dernier point d'appui au Sahel après le retrait forcé des troupes du Mali, du Burkina Faso et du Niger.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp