L'armée de la République démocratique du Congo a déclaré dimanche qu'elle avait repris le contrôle de la localité de Ndoluma, située à une soixantaine de kilomètres de Lubero centre, (Nord-Kivu) à la suite de violents combats qui les ont opposés aux rebelles du M23 dans le sud du territoire de Lubero, dans l’est de la RDC.

Las même source rapporte que les militaires congolais progressent vers la localité stratégique d’Alimbongo, tombée entre les mains des rebelles du M23 il y a une semaine.

"Des hélicoptères de combat et l’artillerie des FARDC ont pilonné les positions des rebelles autour d’Alimbongo et la situation reste tendue dans la zone", ajoute l’armée congolaise.

Le groupe M23 mène une nouvelle insurrection dans l'est du plus grand pays d'Afrique centrale depuis 2022. Le Congo et les Nations unies accusent le Rwanda voisin de soutenir le groupe avec ses propres troupes et armes, ce que le Rwanda a constamment nié.

L'insurrection dans l'est du Congo, riche en minerais, a aggravé la crise humanitaire dans le Nord-Kivu, où environ 2,6 millions de personnes étaient déplacées à la fin du mois de septembre, selon les Nations unies.

