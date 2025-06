Le procureur général australien Mark Dreyfus a déclaré lundi qu'il avait approuvé une demande d'extradition des États-Unis pour l'ancien pilote des Marines américains Daniel Duggan, qui est accusé de collusion avec une école de pilotage sud-africaine pour former des pilotes militaires chinois.

Duggan, 55 ans, naturalisé australien, a été arrêté par la police fédérale australienne dans une ville rurale de l'État de Nouvelle-Galles du Sud en octobre 2022, peu après son retour de Chine, où il vivait depuis 2014.

Les allégations portent sur une école de pilotage en Afrique du Sud où Duggan a travaillé à temps partiel en tant qu'instructeur de vol il y a plus de 12 ans, selon le communiqué.

Duggan est accusé d'avoir travaillé illégalement avec l'école de pilotage sud-africaine en tant que pilote d'essai, formant des pilotes militaires chinois en violation de la loi américaine sur le contrôle des armements.

Les avocats de Duggan avaient déjà fait valoir devant le tribunal que rien ne prouvait que les pilotes chinois qu'il avait formés étaient des militaires et qu'il n'était plus citoyen américain au moment des faits qui lui sont reprochés.

Les autorités australiennes ont déclaré qu'elles avaient décidé que Duggan devait être extradé vers les États-Unis pour y être poursuivi, après qu'un magistrat de la Nouvelle-Galles du Sud a estimé en mai qu'il pouvait être remis à la justice.

"Duggan a eu la possibilité de faire valoir les raisons pour lesquelles il ne devrait pas être remis aux États-Unis. Pour parvenir à ma décision, j'ai pris en considération tous les éléments dont je disposais", a indiqué Dreyfus dans un communiqué.

La famille de Dan Duggan, qui a six enfants en Australie et qui est détenue en prison depuis son arrestation, a été "dévastée" par la décision après avoir reçu une lettre du gouvernement indiquant qu'il serait extradé entre le 30 décembre et le 17 février, a déclaré son épouse Saffrine dans un communiqué.

"La famille et les avocats de Dan étudient actuellement les options juridiques qui s'offrent à eux, y compris la possibilité de demander les raisons précises de la décision du gouvernement", précise le communiqué.

"Dan maintient son innocence et nie les allégations portées contre lui, qui ne sont pas considérées comme un crime en Australie", a ajouté le communiqué.

L'un des sept co-conspirateurs inculpés aux États-Unis est le pirate informatique chinois Su Bin, bien que les avocats de Duggan soutiennent que l'affaire de piratage n'a aucun lien avec l'affaire en question.

