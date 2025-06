Suite à une série de bousculades tragiques lors d'événements publics au Nigeria qui ont causé la mort de 67 personnes, dont 35 enfants, les gouvernements des États mettent en œuvre des règles de sécurité plus strictes pour les grands rassemblements et les distributions de produits palliatifs.

Les tragédies se sont produites à Ibadan (État d'Oyo), à Okija (État d'Anambra) et à Abuja lors de fêtes foraines et de cérémonies de distribution de nourriture, où la trop grande affluence a entraîné des piétinements mortels.

Dans la ville d'Ibadan, dans l'État d'Oyo (sud-ouest du Nigeria), 35 enfants ont été écrasés lors d'une bousculade pour obtenir des denrées alimentaires gratuites, le 19 octobre.

10 personnes ont trouvé la mort à Abuja, la capitale fédérale du pays, et 22 autres à Okija, dans l'État d'Anambra, au sud-est du Nigeria, le samedi 21 décembre, lors d'événements caritatifs similaires qui ont déclenché une bousculade.

Ces événements surviennent alors que le Nigeria est aux prises avec une cherté de la vie qui a poussé de nombreuses personnes à la famine.

Obtention d'une autorisation

Le gouvernement de l'État de Lagos a annoncé dimanche qu'il exigeait désormais que les organisateurs d'événements réunissant plus de 250 personnes s'enregistrent auprès des agences de sécurité de l'État et obtiennent une autorisation.

"Le gouvernement de l'État de Lagos est très préoccupé par les bousculades survenues à Oyo, Anambra et Abuja. Tout individu, groupe ou organisation prévoyant de distribuer des articles ou d'accueillir de grands rassemblements doit obtenir l'autorisation du gouvernement de l'État et s'inscrire auprès des commissions de sécurité", a annoncé le commissaire à l'information et à la stratégie de l'État de Lagos, Gbenga Omotosho, sur les réseaux sociaux.

Les autorités ont ajouté qu'une amende serait imposée en cas de non-respect de ces règles.

De même, dans l'État d'Ondo, également situé dans le sud-ouest du Nigeria, de nouvelles lignes directrices sur le contrôle des foules ont été introduites à l'intention des forces de l'ordre, des organisateurs d'événements et des autorités locales. Elles mettent l'accent sur l'évaluation des risques, la notification préalable des événements, le déploiement de personnel de sécurité et l'utilisation de technologies telles que la vidéosurveillance et les drones pour surveiller les foules.

Plans d'urgence

Les événements réunissant plus de 300 participants doivent être dotés d'équipes médicales sur place et de plans d'urgence.

Le gouverneur de l'État d'Anambra, Chukwuma Soludo, a appelé à une approche plus structurée et plus sûre de la distribution de matériel de secours, suggérant la décentralisation des points de distribution, la priorisation des groupes vulnérables et le recours à du personnel formé au contrôle des foules.

"Nous avons entamé une enquête approfondie sur les circonstances de la bousculade et nous travaillerons en étroite collaboration avec les agences concernées pour veiller à ce que toute négligence ou lacune dans les protocoles de sécurité soit corrigée. Accordons la priorité à la sécurité et au bien-être de nos concitoyens, en particulier lors d'activités caritatives. Nous devons faire mieux pour éviter que de telles tragédies ne se reproduisent", a précisé Soludo sur X.

D'autres États, comme Abia, Akwa Ibom et Kogi, ont demandé aux organisateurs d'événements prévoyant des foules importantes de se coordonner avec les services de sécurité intérieure de l'État ou les autorités locales pour obtenir des conseils et un soutien en matière de sécurité.

Les États ont également annoncé l'adoption d'une approche décentralisée de la distribution des produits palliatifs, en les distribuant dans les zones indiquées par le gouvernement local, les quartiers et les unités de vote, afin de gérer la taille des foules et d'éviter la surpopulation.

Les organisateurs ont été avertis qu'ils devaient également éviter de déclencher des bousculades en jetant de l'argent ou des cadeaux dans la foule.

