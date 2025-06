Par Firmain Eric Mbadinga.

Vivre avec un handicap physique ou mental requiert la plupart du temps une assistance en tous genres, venant de proches et du reste de la société de façon générale.

Pourtant, sur les 1,3 milliard de personnes recensées comme vivant avec un handicap dans le monde, une grande partie n'a pas toujours la chance d'être bien accueillie, acceptée ou encore accompagnée au quotidien dans les familles ou dans la société. En plus de la stigmatisation, d'autres personnes vivant avec un handicap connaissent des formes de discrimination qui vont jusqu'au rejet, voire à l'abandon pur et simple.

Selon l'OMS, la stigmatisation, les discriminations et le manque d'information concernant les handicaps, de même que l'absence de soutien social aux personnes s'occupant d'enfants souffrant de handicaps, sont les facteurs à risque les plus communs. Le placement en institution d'enfants handicapés les rend également plus vulnérables aux risques de violences.

À Libreville, au Gabon, Petrouchka Thierry Moupaya Ossiga une entrepreneuse sociale, a déjà vu de près diverses formes de handicap, notamment celles qui requièrent une assistance particulière. Pour être au contact des personnes qui vivent ces handicaps, Petrouchka sait à quel point ces dernières ont besoin d'assistance financière, mais surtout beaucoup d'humanisme et d'attention au quotidien afin d'éviter que les maux dénoncés par l'OMS ne se perpétuent.

À seulement 24 ans, celle qui a pour pseudonyme '' la maman des handicapés" s'est engagée dans une forme d'assistance bénévole pour les personnes vulnérables. Des cas d'hydrocéphalie, de progéria, de formes graves d'autisme... les personnes vivant avec des maladies handicapantes, Petrouchka Thierry les rencontre et leur apporte son aide physique, morale et parfois financière depuis quelques années maintenant.

''Je suis l'aîné d'une famille dont le 2ᵉ enfant est autiste. Il a 20 ans aujourd'hui. Tout seul, il aurait vraiment du mal à en sortir pour tout. J'ai donc commencé à tendre la main à mon prochain dans ma propre maison,'' explique la jeune femme à TRT Afrika.

Avec ses modestes revenus de commerçante et des cagnottes qu'elle lance sur les médias sociaux, Petrouchka offre parfois des produits de premières nécessités aux personnes qu'elle assiste, pour la plupart des enfants issus de familles démunies ou de familles dont les finances ont simplement été mises à rude épreuve par la condition de leur enfant.

''Quand j'ai besoin d'aide, je me tourne vers le peuple, on se cotise. Certaines personnes peuvent offrir des sommes comme 2000 CFA ou moins que ça. Avec ce que nous arrivons à réunir, nous agissons pour ces personnes'', précise -t-elle à TRT Afrika.

Le contact avec ces enfants vivant avec un handicap ou une condition particulière intervient très habituellement après que Petrouchka soit elle-même tombée sur leur cas à travers les médias ou après avoir été directement sollicitée par l'entourage. "La maman des handicapés" se rend alors disponible pour un accompagnement lors de visites médicales, pour donner un bain, pour nourrir certains enfants ou même pour des démarches administratives liées aux évacuations sanitaires.

''J'utilise les réseaux sociaux pour sensibiliser ceux qui rejettent et abandonnent les enfants en situation de handicap. Le premier cas pour lequel je m'étais impliquée, en dehors de mon frère, est décédé aujourd'hui par négligence. Je ferai donc tout ce que je pourrai pour qu'une telle chose ne se produise plus autour de moi'', promet Petrouchka d'une voix engagée.

Il est certes vrai que la condition de son frère de 20 ans a influencé son combat social, mais pas que. '' Toutes les personnes qui ont un parent autiste ne sont pas volontaires comme moi'', estime la jeune volontaire humaniste.

Avec le recul, Petrouchka considère que l'engagement social d'Édith Lucie BONGO, ancienne première dame du Gabon, l'a inspirée. Avant son décès en 2009, celle-ci avait créé en 1996 la fondation Horizons Nouveaux qui est spécialisée dans l'assistance et l'aide aux enfants vivant avec un handicap, aux enfants démunis et aux orphelins.

À ce jour, Petrouchka Thierry Moupaya Ossiga a volé au secours de près d'une cinquantaine de familles, la plupart basées dans la capitale gabonaise. Ses inventions auprès de ces enfants qu'elle affectionne lui ont permis d'être familière d'un certain jargon médical. Elle peut facilement citer les noms, même les plus complexes, de maladies rares.

Beaucoup témoignent leur admiration à Petrouchka, pour les valeurs qu'elle incarne à son jeune âge, notamment sa patience, sa bienveillance et sa force de caractère face à des cas jugés difficiles. La jeune femme se sent galvanisée par les compliments de sa famille. C'est pour son dévouement pour la cause des personnes vivant avec un handicap que ses grands-parents l'ont surnommée '' la maman des handicapés''.

