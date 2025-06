Par Sylvia Chebet

La République démocratique du Congo (RDC) et Apple Inc. s'affrontent sur le plan juridique et éthique, car les filiales françaises et belges du géant de la Silicon Valley utiliseraient des "minerais de la guerre" provenant de ce pays d'Afrique centrale.

Les plaintes pénales déposées par la RDC contre Apple le 17 décembre se fondent sur le fait que les profits du conglomérat technologique ont un coût considérable pour la paix, puisque les minerais de conflit sont connus pour financer des groupes armés impliqués dans des massacres, des agressions sexuelles et des pillages dans le pays.

La RDC est une source importante d'étain, de tantale et de tungstène, la fameuse trinité 3T utilisée dans les ordinateurs et les téléphones portables.

Certaines des mines artisanales qui fournissent ces minéraux aux entreprises de matériel technologique sont exploitées par des groupes rebelles armés impliqués dans ce que les Nations unies et les groupes de défense des droits qualifient de crimes contre l'humanité.

Les régions minières de l'est du Congo ont été dévastées par des vagues de combats impliquant des groupes armés depuis les années 1990.

La concurrence pour les minerais reste l'un des principaux moteurs du conflit, car les rebelles subviennent à leurs besoins et achètent des armes grâce aux recettes des exportations illégales, souvent passées en contrebande à travers d'autres pays.

Au cours des 25 dernières années, plus de cinq millions de Congolais ont été tués et 7,2 millions d'autres ont été déplacés par le conflit.

Masudi Radjabo Papy, un Congolais de la région orientale troublée de la RDC, déplore l'ironie de voir son pays ne jamais connaître la paix et la stabilité en raison de la ruée des groupes rebelles armés pour exploiter ses richesses naturelles.

"La cause première de la guerre dans l'est de la RDC est l'exploitation illégale de ses ressources naturelles", déclare Papy à TRT Afrika.

Les groupes rebelles déclenchent souvent la violence avec l'intention de faire fuir les villageois pour se mettre à l'abri, laissant leurs localités riches en minerais libres d'être exploitées par les maraudeurs.

"Nombreux sont ceux qui sont tués sans qu'il y ait eu faute de leur part", explique Papy.

"C'est pourquoi je pense qu'il est temps que les dirigeants africains décident de protéger les intérêts africains. Nous n'aurions pas ces guerres internes, notamment en RDC, si nous avions été les protecteurs les uns des autres".

Papy est bien placé pour le savoir, lui qui a fait ses armes dans le secteur minier.

Ce dont il a été témoin au cours de la dernière décennie l'a convaincu de l'existence d'une fraude dans ce secteur et de l'exploitation flagrante de son peuple et de son pays.

La corruption est profonde

"Le jeu, c'est qu'ils (les grands investisseurs occidentaux) viennent en RDC avec un visage africain. Il peut s'agir d'un Kényan, d'un Tanzanien ou d'un Rwandais. Lorsqu'ils arrivent en RDC, nous, citoyens congolais, voyons un frère arriver, et nous commençons à traiter avec lui de cette manière", raconte Papy à TRT Afrika.

Pour les Congolais ordinaires, l'intérêt étranger pour les minerais de leur pays a laissé une trace d'exploitation, de pauvreté et même de mort - un cercle vicieux résumé dans le terme tristement célèbre de "minerais de sang".

Ayant visité plusieurs sites miniers, Papy affirme que ses concitoyens qui creusent les mines ne bénéficient pas des droits de l'homme et ne tirent aucun profit significatif de leur dur labeur.

"Ce sont eux qui vivent dans les conditions les plus pauvres, que l'on ne peut même pas imaginer", dénonce -t-il.

Les villageois vulnérables qui se brisent le dos dans les mines ou qui sont chassés de chez eux pour faire place à l'exploitation minière ne sont pas les seuls à souffrir.

Le pays a perdu des richesses qui auraient pu transformer son visage.

"Si tout est fait correctement, l'économie du Congo pourrait rapidement rivaliser avec celle de la Chine", estime Papy.

Trésors pillés

Les économistes estiment que la RDC est un rouage essentiel de plusieurs économies prospères axées sur la technologie, sans pour autant bénéficier de ce caucus.

Par exemple, 80 % du cobalt mondial, un composant essentiel dans la fabrication des véhicules électriques, provient de la RDC. L'argent, l'or, le lithium et bien d'autres métaux et minéraux précieux constituent le reste de la liste.

"Si nous traitions tous ces minerais ici, en RDC, pouvez-vous imaginer où nous en serions aujourd'hui ? Pourquoi les pays africains ne s'unissent-ils pas pour investir dans nos ressources ?", s'interroge Papy.

Au lieu de cela, ce sont des investisseurs étrangers motivés par tous les moyens possibles pour accéder aux minerais qui tiennent le haut du pavé dans les champs miniers congolais.

Papy estime que le continent n'a pas réussi à mettre en place des mesures protectionnistes comme le fait l'Occident "parce que nous sommes divisés en États".

En tant que mineur à petite échelle, lui et des centaines d'autres sont exclus du marché international lucratif où d'énormes profits sont réalisés.

Les entités étrangères qui investissent des milliards de dollars ont les moyens d'acquérir des terres, des équipements et une main-d'œuvre qui fait tourner le tapis roulant sans arrêt.

Pour mettre les choses en perspective, un mineur artisanal achète un kilo d'étain à des "creuseurs de la brousse" au prix de 12 dollars américains, puis les sociétés étrangères le leur rachètent au prix maximum de 17 dollars le kilo, taxes comprises.

Lorsque l'étain arrive sur le marché international, il atteint le double du prix.

"C'est la même chose pour le cacao de Côte d'Ivoire ou du Ghana. Les Africains ne profitent pas de leurs ressources naturelles", déplore Papy.

La faim d'Apple

De retour en Europe, Apple insiste sur le fait qu'elle ne s'approvisionne pas directement en minéraux primaires.

L'entreprise affirme mener des audits réguliers auprès de ses fournisseurs, publier les résultats dans un souci de transparence et financer des organismes qui cherchent à améliorer la traçabilité des minerais.

Le document déposé par Apple en 2023 auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis indique qu'aucun des fondeurs ou raffineurs de minerais 3T ou d'or de sa chaîne d'approvisionnement n'a financé ou bénéficié à des groupes armés au Congo ou dans les pays voisins.

Après que la RDC a engagé des poursuites pénales ce mois-ci, Apple a publié un nouvel avis de non-responsabilité.

"Alors que le conflit dans la région s'est intensifié au début de l'année, nous avons notifié à nos fournisseurs que leurs fonderies et raffineurs devaient suspendre leur approvisionnement en étain, tantale, tungstène et or en provenance de la RDC et du Rwanda", peut-on y lire.

"Nous avons pris cette mesure parce que nous craignions qu'il ne soit plus possible pour les auditeurs indépendants ou les mécanismes de certification de l'industrie de faire preuve de la diligence requise pour répondre à nos normes élevées".

La déclaration ne précise pas quand ces fournisseurs ont été informés.

"Les déclarations d'Apple sur les changements apportés à sa chaîne d'approvisionnement devront être vérifiées sur le terrain, faits et chiffres à l'appui", ont déclaré les avocats de la RDC cités par Reuters, ajoutant qu'ils poursuivraient les poursuites engagées à Paris et en Belgique contre Apple France, Apple Retail France et Apple Retail Belgium.

Ces accusations portent notamment sur la dissimulation de crimes de guerre et le blanchiment de minerais avariés, le recel et les pratiques commerciales trompeuses visant à assurer aux consommateurs que les chaînes d'approvisionnement sont propres.

Selon l'avocat belge de la RDC, Christophe Marchand, son pays avait un devoir moral particulier d'agir parce que le pillage des ressources du Congo a commencé pendant le règne colonial du roi Léopold II, au XIXe siècle.

"Il incombe à la Belgique d'aider le Congo dans ses efforts pour utiliser des moyens judiciaires afin de mettre fin au pillage", soutient-il.

Robert Amsterdam, avocat de la RDC basé aux États-Unis, a assuré que les plaintes françaises et belges étaient les premières déposées par l'État congolais à l'encontre d'une grande entreprise technologique et qu'elles ne constituaient que "la première offensive".

