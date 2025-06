Quatre mois après avoir confirmé pour la première fois la famine dans le camp de Zamzam, dans l’Etat du Darfour Nord, au Soudan, d’autres zones du Darfour Nord et des monts Nouba occidentaux ont été reconnues en situation de famine, alors que l’accès à la nourriture et à la nutrition pour des millions de personnes à travers le pays continue de se détériorer, ont averti mardi le Programme Alimentaire Mondial (PAM) et l’UNICEF.

« Une famine prolongée s’installe au Soudan », a averti Jean-Martin Bauer, Directeur de l’analyse de la sécurité alimentaire et de la nutrition au PAM cité dans un communiqué de l'ONU.

« Les populations ne cessent de s’affaiblir et de mourir car elles n’ont eu que peu ou pas d’accès à la nourriture depuis des mois et des mois. Le PAM fait tout ce qui est possible pour assurer un flux régulier et constant d’aide alimentaire vers les régions les plus affamées et les plus difficiles d’accès du Soudan », a précisé Bauer.

Le dernier rapport du Comité d’examen de la famine (CEF)et les nouvelles projections de la classification intégrée de la phase de sécurité alimentaire (IPC)* désignent la famine dans au moins cinq régions du Soudan à partir de données fiables – citant les camps de Zamzam, Abu Shouk et Al Salam au Darfour Nord, et dans les Monts Nouba occidentaux pour les résidents et les personnes déplacées à l’intérieur du pays (PDI), précise l'ONU.

La famine est attendue dans cinq autres régions entre décembre 2024 et mai 2025 : Um Kadadah, Melit, El Fasher, At Tawisha et Al Lait au Darfour-Nord.

Le rapport souligne également le risque de famine dans 17 autres régions au cours de la même période.

Plus de 24,6 millions de personnes au Soudan, soit plus de la moitié de la population analysée, connaissent actuellement des niveaux élevés d’insécurité alimentaire aiguë (phase 3 de l’IPC ou plus), dont 8,1 millions en situation d’urgence (phase 4 de l’IPC) et au moins 638.000 personnes en phase 5 de l’IPC, indique encore l'ONU.

