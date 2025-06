Quelques heures seulement après la fin de la publication des résultats provisoires des élections communales et municipales à tenues le 11 décembre à Madagascar, les leaders de l’opposition sont sortis du silence pour émettre des contestations.

Dans une déclaration faite le lundi 23 décembre dernier, les ténors de l’opposition à savoir Marc Ravalomanana, Siteny Andrianasoniaiko, Paraina Auguste, Baba Rakotoarisoa, et Rivo Rakotovao rassemblés au sein de la plateforme « Firaisankina » pointent du doigt « des élections entachées de fraudes et de violations de la loi », selon leurs termes.

L'opposition évoque, en outre, de nombreuses irrégularités comme « l’entrave à certaines candidatures, l’utilisation de prérogatives de l’Etat et des fonds publics pendant la campagne électorale en faveur des candidats soutenus par la majorité au pouvoir, etc».

L’opposition remet également en question la décision du régime d’établir une liste additionnelle par voie d’ordonnance délivrée par le tribunal et visant à ajouter des électeurs dans la liste électorale. A cela s’ajoute les fortes rumeurs faisant état de l’existence de bulletins pré-cochés dans certains bureaux de vote pendant le jour du scrutin.

Les chefs de file de l’opposition dénoncent également le « manque de réaction » de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) qui assure, pour sa part, que les élections se sont déroulées dans le respect des règles démocratiques.

Les leaders de l’opposition soutiennent officiellement qu’ils n’acceptent pas ces résultats qu'ils vont contester et annoncent le dépôt de plaintes avec des preuves à l’appui auprès du tribunal administratif. Le 11 décembre dernier, plus de 11,6 millions d’électeurs malgaches ont été appelés aux urnes pour élire les Maires et Conseillers municipaux au niveau des 1695 communes de la Grande île.

