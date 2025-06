Lors d'une réunion parlementaire du Parti de la justice et du développement (AKP) mercredi à Ankara, le président turc a affirmé que la Turquie vise avant tout à assurer la paix, la tranquillité et la stabilité dans toute sa région, en commençant par la Syrie.

"Nous sommes heureux chaque fois que nous voyons le drapeau de la Syrie libre, flotter aux côtés du nôtre dans les villes syriennes d'Alep, Damas, Hama, Homs, Deraa et Manbij", a lancé Recep Tayyip Erdogan.

Il a réaffirmé la détermination de son pays à lutter contre les organisations terroristes, soulignant : "Nous éliminerons l'organisation terroriste PKK qui tente de construire un mur de sang entre nous et nos frères et sœurs kurdes".

Le PKK/YPG a cherché à exploiter l'incertitude depuis la chute du régime Al-Assad pour intensifier ses efforts en vue d'établir un "corridor terroriste" le long de la frontière avec la Turquie.

Les terroristes du PKK se réfugient souvent dans le nord de l'Irak pour planifier des attaques transfrontalières contre la Turquie.

En 2022, la Turquie a lancé l'opération Griffe-Serrure pour cibler les repaires du groupe terroriste dans les régions de Metina, Zap et Avasin-Basyan dans le nord de l'Irak.

Dans le nord de la Syrie, Ankara a mené trois opérations antiterroristes réussies depuis 2016 pour empêcher la formation d'un corridor terroriste et permettre le retour pacifique des réfugiés syriens : Bouclier de l'Euphrate (2016), Rameau d'Olivier (2018) et Source de Paix (2019).

Pendant sa campagne terroriste de plus 40 ans contre la Turquie, le PKK – également classé comme organisation terroriste par les États-Unis et l'Union européenne – a causé la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons. Le YPG est la branche syrienne du PKK.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp