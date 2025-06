Par Abdulwasiu Hassan

Le secteur mondial de l'économie halal, enraciné dans les principes islamiques, est devenu un facteur de changement potentiel pour l'Afrique subsaharienne, car cette région de plus d'un milliard d'habitants tire parti de la jeunesse de sa population pour stimuler la croissance.

L'Afrique subsaharienne, qui abrite la population la plus jeune du monde - avec un âge moyen de 18 ans - présente déjà des atouts en termes de disponibilité de la main-d'œuvre.

Selon ISS African Futures, qui prédit l'avenir du continent par le biais de prévisions avancées, les moins de 15 ans représentent 43 % des citoyens, et les moins de 30 ans, 28 % de la population.

Malgré cet avantage, le chômage reste le fléau du sous-continent, poussant de nombreux jeunes à risquer des aventures illégales et périlleuses à travers le Sahara et la Méditerranée à la recherche de meilleures opportunités.

Pour une région riche en terres arables et autres ressources, les experts considèrent l'ampleur du désespoir provoqué par le chômage comme une parodie.

Le Dr Yahaya Yakubu, du département d'économie de l'université nigériane Sa'adu Zungur Gadau, anciennement université d'État de Bauchi, estime qu'il est grand temps que l'Afrique subsaharienne exploite une source de croissance presque invisible.

"L'économie halal se développe rapidement dans le monde entier, stimulée par une demande croissante de produits et de services halal de la part des consommateurs musulmans et non musulmans. En 2024, le marché est évalué à plus de 2,7 billions de dollars américains", explique le Dr Yakubu à TRT Afrika.

Un concept multisectoriel

Le halal, terme arabe signifiant "permis" conformément aux pratiques islamiques, s'étend au-delà de l'alimentation et englobe la finance, le tourisme et la mode.

"Le halal met l'accent sur des pratiques éthiques et transparentes conformes à la charia", poursuit le Dr Yakubu.

Isa Ali Pantami, qui a été ministre des Communications et de l'économie numérique au Nigeria de 2019 à l'année dernière, déplore le fait que les pays qui n'ont pas d'affinités culturelles avec les pratiques conformes à la charia aient eu une longueur d'avance sur l'Afrique subsaharienne en matière de promotion des entreprises halal.

"Si l'on considère la trajectoire de croissance de l'économie halal, on prévoit qu'elle atteindra 7,7 billions de dollars d'ici 2025", dit Pantami à TRT Afrika.

"C'est une somme énorme. Pour mettre les choses en perspective, l'Afrique a une population d'environ 1,4 milliard d'habitants, et notre PIB est d'environ 3,2 billions de dollars".

Pantami, qui a participé au récent sommet mondial du halal à Istanbul, en Turquie, présente le Brésil comme un exemple de pays sans culture halal qui profite de l'aspect économique de celle-ci. La Corée du Sud en est un autre.

"Le Brésil n'est pas un pays musulman, mais sa population est comparable à celle du Nigeria. Il génère environ 23 milliards de dollars grâce à l'économie halal", précise Pantami.

Lors du sommet d'Istanbul, organisé par l'Institut intergouvernemental de normalisation et de métrologie pour les pays islamiques et l'Organisation de la coopération islamique, en coordination avec le ministère turc du commerce et l'Agence turque d'accréditation halal, de nombreux intervenants se sont montrés francs quant au fait que les pays subsahariens ne profitent pas des opportunités offertes par l'économie halal.

Ce que l'on peut faire

Pour tirer parti des possibilités offertes par l'économie halal, les experts estiment que les gouvernements et les investisseurs privés d'Afrique subsaharienne doivent investir dans les cadres réglementaires, les infrastructures et la sensibilisation.

Dans le cas du Nigeria, le pays a besoin d'investissements importants pour réaliser son potentiel en tant qu'acteur majeur de l'économie halal.

"Les réseaux de transport, les entrepôts frigorifiques et la logistique doivent être considérablement améliorés pour que les produits halals puissent être produits et distribués efficacement au niveau national et international", confie le Dr Yakubu à TRT Afrika.

Il plaide également pour que le gouvernement encourage les investisseurs et renforce les partenariats avec les organisations internationales liées à l'économie halal.

"Un autre domaine important auquel le pays doit s'attaquer est l'éducation et la sensibilisation des producteurs et des consommateurs aux avantages et aux normes des produits halal", fait valoir le Dr Yakubu.

Résultats potentiels

Si les pays d'Afrique subsaharienne explorent le potentiel de l'économie halal, les experts affirment qu'ils en tireront des avantages considérables.

"Si le Nigeria s'y prend bien, par exemple, il pourrait créer un minimum de 500 000 emplois dans les cinq à dix ans grâce à l'économie halal", estime Pantami.

"Nous pourrions même rivaliser avec le Brésil et le dépasser au cours de cette période, car nous sommes géographiquement et culturellement plus proches des consommateurs de produits halal".

Le temps nous dira combien de ces opportunités la région peut exploiter dans l'économie halal.

Les experts estiment que le parcours pourrait commencer par la reconnaissance du fait que la population jeune en plein essor de l'Afrique subsaharienne n'a pas besoin d'aller bien loin pour trouver un fruit facile à cueillir.

