La Turquie a réaffirmé son engagement à soutenir la paix, la stabilité et la tranquillité en Syrie, alors que le pays entre dans une nouvelle phase après une période de troubles.

Le ministère turc de la Défense a souligné, dans un communiqué publié ce jeudi, la nécessité de préserver l'intégrité territoriale et la structure unifiée de la Syrie, exprimant son soutien aux efforts de la nouvelle administration syrienne pour mettre en place une armée nationale unique.

Le ministère a fait part de la volonté de la Turquie de coopérer avec les autorités syriennes dans la lutte contre le terrorisme et a réaffirmé que les organisations terroristes telles que Daesh, PKK/YPG et leurs affiliés n'ont pas leur place dans l'avenir de la Syrie ni dans celui de la région.

Il a souligné l'engagement continu de la Turquie à assurer le retour volontaire, sûr et digne des réfugiés syriens, tout en maintenant son soutien au peuple syrien.

Dans ce contexte, le ministère a jeté la lumière sur le potentiel de coopération en matière de défense entre les forces armées turques et la nouvelle administration syrienne, soulignant qu’il s’agit d’une opportunité cruciale non seulement pour les deux pays mais aussi pour la stabilité de la région au sens large.

"Nous pensons que l'industrie de défense avancée de la Turquie, sa vaste expérience en matière de lutte contre le terrorisme, ainsi que son armée, qui sert d'exemple à de nombreux pays, contribueront de manière significative au renforcement de la sécurité et des capacités de défense de la Syrie", ajoute le communiqué.

Efforts continus de lutte contre le terrorisme

Le ministère a déclaré que l'armée nationale syrienne contrôle Manbij et le barrage de Tishrin, et que les allégations d'avancées de terroristes dans ces zones ne reflètent pas la réalité sur le terrain.

La déclaration a également abordé les efforts antiterroristes en cours, réaffirmant la position résolue de la Turquie à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de ses frontières.

Au cours de la semaine écoulée, les forces turques ont répondu à 72 tentatives de provocation et d'attaque, dont 17 incidents en Irak et 55 en Syrie, ce qui a permis de neutraliser 62 terroristes dans le nord de l'Irak et de la Syrie. Ces opérations ont porté le nombre total de terroristes neutralisés en 2024 à 3 021, a indiqué le ministère.

Le ministère de la Défense a également annoncé que deux terroristes du PKK s'étaient rendus aux gardes-frontières turcs la semaine dernière. Les opérations de sécurité menées dans le nord de l'Irak ont également permis de découvrir une cache d'armes, de munitions et de fournitures dans un repaire caché.

