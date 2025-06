Par Charles Mgbolu

À plusieurs niveaux, 2024 a été une année marquante, remplie de superproductions, de récompenses surprenantes, de réussites étonnantes, de performances révolutionnaires et de pertes irréparables. TRT Afrika en présente quelques-unes.

L'année de Tyla

La catégorie des Afrobeats Music Awards a connu un changement radical avec l'arrivée d'une nouvelle race d'artistes qui ont récolté le plus grand nombre de prix et de récompenses.

Traditionnellement dominée par les artistes nigérians, la scène a radicalement changé lorsque la sensation sud-africaine Tyla Laura Seethal, connue de ses fans sous le nom de Tyla, s'est imposée et a remporté toutes les récompenses majeures.

Tyla est devenue la première lauréate de la catégorie « Meilleure performance musicale africaine », nouvellement introduite aux Grammys, en battant les stars nigérianes Burna Boy, Davido, Asake, Olamide et Ayra Starr.

Elle est également entrée dans l'histoire lors des MTV Europe Music Awards (MTV EMA) 2024, en remportant les prix très convoités de la meilleure musique afrobeats, du meilleur R&B et de la meilleure actrice africaine.

Son tube Water, sorti en juillet 2023, a captivé le monde entier et l'a propulsée au rang de star, lui valant de gagner en 2024 le MTV Video Music Awards de la meilleure chanson afrobeats.

La querelle des concours

Chidimma Adetshina, ancienne candidate sud-africaine au concours de beauté, a été contrainte de se retirer de l'élection de Miss Afrique du Sud en raison d'une querelle de nationalité qui a fait les gros titres pendant des semaines.

Chidimma a finalement accepté une invitation à participer au concours Miss Univers Nigeria, qu'elle a remporté. En tant que Miss Univers Nigeria, elle a participé au concours Miss Univers International et a été couronnée première dauphine.

Une tranche de magie

Les Africa Magic Viewers' Choice Awards ont récompensé l'excellence de la télévision et du cinéma africains.

Bien que de nombreuses productions aient mérité d'être célébrées tout au long de l'année, Breath of Life, du scénariste et réalisateur nigérian Bodunrin Sasore, a été le succès le plus marquant de la soirée, remportant six prix sur onze nominations.

Des cinéastes talentueux d'Afrique de l'Est, d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique australe ont également reçu des prix prestigieux dans différentes catégories.

Des records inhabituels

La militante écologiste ougandaise Faith Patricia Ariokot a battu le record du monde Guinness de la plus longue période d'étreinte d'un arbre, en enroulant ses bras autour d'un tronc pendant 16 heures et six secondes pour "encourager les autres à planter des arbres et souligner la nécessité pour l'homme de les protéger".

Guinness a également reconnu Ace-Liam Nana Sam Ankrah, âgé d'un an et originaire du Ghana, comme le nouveau détenteur du record du plus jeune peintre masculin.

Par ailleurs, l'organisation a supprimé la catégorie « marathon culinaire » sur son site web après que le chef ghanéen Ebenezer Smith a prétendu à tort avoir battu le record du plus long marathon culinaire réalisé par un individu et aurait présenté un faux certificat.

Sites du patrimoine

L'UNESCO a annoncé l'inscription de cinq nouveaux sites africains sur la liste du patrimoine mondial à l'issue de la 46e session du Comité du patrimoine mondial.

Il s'agit des merveilles archéologiques de Melka Kunture à Balchit (Éthiopie), de la cour royale de Tiébélé (Burkina Faso), du site archéologique de Gedi (Kenya) et des sites d'occupation du Pléistocène en Afrique du Sud.

Meurtre non résolu

Une nouvelle année s'est écoulée sans qu'aucune condamnation ne soit prononcée pour le meurtre du rappeur sud-africain Kiernan Forbes, alias AKA, le 10 février 2023.

AKA, artiste aux multiples récompenses, et son ami, le célèbre chef Tebello « Tibz » Motsoane, ont été abattus à la sortie d'un restaurant de Durban.

Cinq suspects liés au crime ont comparu pour la première fois devant le tribunal de première instance de Durban en février dernier. La police a essayé d'extrader deux autres suspects arrêtés dans l'État voisin d'Eswatini, mais la procédure a été retardée car ils ont fait appel de l'ordonnance d'extradition.

Le tribunal de première instance de Durban a décidé qu'il ne pouvait plus accepter de demandes de report du début du procès. La date limite est fixée au 7 février 2025, avec ou sans la présence de tous les accusés.

La disparition d'un géant

L'auteur et poète sud-africain Breyten Breytenbach est décédé à Paris le 24 novembre à l'âge de 85 ans, marquant la fin d'une époque où il a inspiré des générations par ses écrits et son militantisme.

Breytenbach était un célèbre poète, une voix puissante de la littérature afrikaans et un critique féroce de l'apartheid. Sa dénonciation sans retenue de l'oppression raciale sous l'ancien régime d'apartheid d'Afrique du Sud l'a conduit en prison pendant sept ans.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp