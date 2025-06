Par Emmanuel Onyango

La crise que traverse actuellement le Mozambique a, pour la plupart, un air de déjà-vu.

Le FRELIMO, parti au pouvoir depuis 1975, est confronté à une crise similaire à celle qu'il a connue il y a plus de vingt ans, lorsqu'il a dû faire face à des tensions post-électorales encore plus graves.

En 1999, une élection présidentielle très serrée a été assombrie par des allégations de manipulation des votes quand le candidat du FRELIMO, Joaquim Chissano, avait été déclaré vainqueur face au candidat du parti d'opposition RENAMO, Afonso Dhlakama.

Il s'agissait des deuxièmes élections multipartites du pays après la signature d'un accord de paix entre la RENAMO et le gouvernement dirigé par le FRELIMO en octobre 1992, mettant fin à une guerre civile de 16 ans.

Les résultats des élections ont entraîné une année d'incertitude et d'instabilité au Mozambique, avant que la RENAMO ne finisse par reconnaître le gouvernement à la suite de pourparlers entre le président Chissano et le chef de la RENAMO, Afonso Dhlakama.

Au cours de ces pourparlers, le président Chissano et Dhlakama se sont serré la main pour la première fois après avoir conclu un certain nombre d'accords, notamment sur le fait que le président consulterait à l'avenir la RENAMO pour les nominations et la libération de tous les prisonniers politiques.

En 2024, les troubles provoqués par une nouvelle élection présidentielle ont coûté la vie à plus de 200 personnes, dont des membres des forces de sécurité, selon les organisations de défense des droits de l'homme.

De violentes manifestations de l'opposition ont éclaté à la suite des élections d'octobre et se sont poursuivies pendant des semaines, l'opposition affirmant que le vote avait été truqué.

La plus haute juridiction du pays a confirmé le candidat du parti au pouvoir, Daniel Chapo, comme vainqueur des élections d'octobre avec 65 % des voix. Son principal adversaire, Venâncio Mondlane, du parti PODEMOS, affirme que l'élection a été truquée et qu'il a gagné.

"C'est du déjà vu, nous l'avons déjà vu dans le passé. En 1999, c'était plus important que cela", a déclaré à TRT Afrika le professeur Adriano Nuvunga, directeur du Centre pour la démocratie et les droits de l'homme au Mozambique.

Toutefois, Nuvunga a affirmé que la situation actuelle dans le pays était "volatile" et "dangereuse", car les troubles se poursuivent à l'approche de la prestation de serment du nouveau président.

Le président élu Chapo poursuit les préparatifs de son investiture prévue pour le 15 janvier et envisage des pourparlers avec l'opposition par la suite.

Son opposant Mondlane, qui est en exil, a promis d'organiser sa propre prestation de serment le même jour. Il a utilisé les médias sociaux pour faire passer son message aux Mozambicains.

Les troubles provoqués par les manifestations de l'opposition ont pris une tournure dramatique avec une évasion massive de prison dans la capitale, Maputo, mercredi. Plus de 1 500 détenus se sont échappés d'une prison de haute sécurité, provoquant une vaste chasse à l'homme des forces de sécurité.

Le chef de la police nationale, Bernardino Rafael, a déclaré que 33 prisonniers avaient été tués et 15 autres blessés lors d'affrontements avec le personnel pénitentiaire, tandis qu'environ 150 détenus en fuite ont été repris.

Comme la situation reste tendue, les experts ne voient pas d'un bon œil un éventuel rapprochement entre les deux adversaires, comme ce fut le cas en 1999. Mais ils mettent en garde contre une recrudescence de la violence, qui pourrait s'avérer régressive.

"La voie la plus logique est celle d'un gouvernement d'unité nationale", a suggéré le professeur Nuvunga. "Mais il est très peu probable que cela se produise car le FRELIMO s'en tient à l'idée qu'il a gagné les élections".

Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a appelé le gouvernement et l'opposition à rechercher une solution pacifique à la crise actuelle "afin d'éviter de nouvelles pertes en vies humaines et la destruction de biens".

Dans une déclaration faite mercredi, Mahamat a indiqué qu'il continuerait à "suivre de près l'évolution de la situation au Mozambique" et a exhorté "les services de sécurité à faire preuve de retenue dans l'usage de la force".

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a également exhorté jeudi "tous les dirigeants politiques et les parties prenantes nationales concernées à désamorcer les tensions, notamment par un dialogue constructif et une réparation juridique, à s'abstenir de recourir à la violence et à redoubler d'efforts pour trouver une solution pacifique à la crise actuelle de manière constructive", selon une déclaration de son porte-parole.

"L'actuel président Filipe Nyusi se retire après deux mandats présidentiels. Les efforts qu'il a déployés pour que l'opposition se retire du bord du gouffre et entame des pourparlers ont été vains. Je n'ai pas vu de tentatives crédibles d'engager un dialogue constructif, inclusif et transparent", a expliqué le professeur Nuvunga.

"Il semble que le FRELIMO s'en tienne à l'idée d'aller de l'avant avec l'inauguration en dépit de toute la crise", a-t-il poursuivi, ajoutant que la réconciliation restait la solution la plus viable.

