Les États-Unis appellent le M23 et le Rwanda à cesser les hostilités et à retirer leurs forces de leurs positions en RDC. Cette déclaration a été faite par le Secrétaire d'État Antony Blinken à l'issue d'un entretien téléphonique avec le président Félix Tshisekedi, vendredi 27 décembre, concernant la crise dans l'Est de la RDC.

L'homme d'Etat américain a remercié le président Tshisekedi pour son engagement dans le processus de Luanda, dirigé par le président angolais João Lourenço, et pour sa participation aux pourparlers du 15 décembre.

Il a réitéré la position des États-Unis, affirmant que le M23 et les forces de défense rwandaises doivent cesser les hostilités et se retirer de leurs positions dans l’Est de la RDC.

Blinken a cependant encouragé le président Tshisekedi à avancer dans les plans visant à neutraliser le groupe armé des Forces démocratiques pour la libération du Rwanda(FDLR).

Le Secrétaire d’État s’est félicité de la collaboration du président Tshisekedi avec l’ancien président kényan, Uhuru Kenyatta, qui a proposé ses bons offices pour la médiation avec le M23.

Il y a une semaine, le représentant des États-Unis au Conseil de sécurité a exprimé son inquiétude concernant l'avancée du M23 dans le Nord-Kivu. Washington a également soutenu la poursuite du processus de Luanda et la mise en œuvre du Mécanisme de vérification.

Le groupe M23 mène une nouvelle insurrection dans l'est du plus grand pays d'Afrique centrale depuis 2022. Le Congo et les Nations unies accusent le Rwanda voisin de soutenir le groupe avec ses propres troupes et armes, ce que le Rwanda a constamment nié.

L'insurrection dans l'est du Congo, riche en minerais, a aggravé la crise humanitaire dans le Nord-Kivu, où environ 2,6 millions de personnes étaient déplacées à la fin du mois de septembre, selon les Nations unies.

