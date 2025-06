Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a déclaré samedi qu'il suivait « de près » l'accord conclu entre l'Éthiopie et la Somalie avec la médiation de la Turquie et qu'il espérait qu'il « contribuerait à la sécurité et à la stabilité dans la Corne de l'Afrique », selon un communiqué de la présidence égyptienne.

Cette déclaration a été faite lors d'un appel téléphonique que Al-Sissi a reçu de son homologue français, Emmanuel Macron. Al-Sissi a ajouté qu'il « suivait de près l'accord récemment conclu entre l'Éthiopie et la Somalie grâce à la médiation de la Turquie ».

Les deux présidents ont souligné « l'importance de renforcer davantage la coopération dans divers domaines, en particulier l'économie et l'investissement, tout en insistant sur la nécessité d'attirer davantage d'entreprises françaises pour investir dans des projets de développement en Égypte », indique le communiqué.

Travailler pour soutenir la Somalie

L'appel a également donné lieu à un échange de vues sur les développements régionaux.

Le président égyptien a souligné « le lien étroit entre la sécurité et la stabilité dans la Corne de l'Afrique et la sécurité nationale de l'Égypte ».

Il a souligné que l'Égypte « s'efforce d'aider la Somalie à parvenir à la sécurité et à la stabilité, que ce soit par une coopération bilatérale ou en participant à la mission de maintien de la paix de l'Union africaine à la demande de la Somalie ».

L'Éthiopie et la Somalie sont en désaccord depuis que l'Éthiopie a conclu un accord en janvier avec le Somaliland, région sécessionniste de la Somalie, pour utiliser son port de Berbera, sur la mer Rouge.

Point d'inflexion

La Turquie s'est efforcée de résoudre ces tensions.

La déclaration d'Ankara, négociée par la Turquie et signée le 12 décembre, a marqué un tournant dans les relations entre les voisins de la Corne de l'Afrique.

Les dirigeants somaliens et éthiopiens ont souligné que la déclaration « réaffirmait leur respect et leur engagement envers la souveraineté, l'unité, l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'autre ».