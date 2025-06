Le 39e président des États-Unis, Jimmy Carter est décédé, a annoncé l'Atlanta Journal-Constitution.

Il avait 100 ans.

Démocrate, il a été président de janvier 1977 à janvier 1981, après avoir battu le président républicain sortant, Gerald Ford, lors des élections américaines de 1976.

Quatre ans plus tard, Carter a été chassé du pouvoir par un raz-de-marée électoral, les électeurs ayant plébiscité l'opposant républicain Ronald Reagan, ancien acteur et gouverneur de Californie.

L'économie

Carter a vécu plus longtemps après son mandat que tout autre président américain.

Mais il a été pénalisé par une économie en récession, une impopularité persistante et l'embarras de la crise des otages en Iran, qui a consommé ses 444 derniers jours de mandat.

Ces dernières années, Carter a connu plusieurs problèmes de santé, dont un mélanome qui s'est propagé à son foie et à son cerveau. En février 2023, il décide de recevoir des soins palliatifs plutôt que de subir une intervention médicale supplémentaire.

Prix Nobel de la paix

Son épouse, Rosalynn Carter, meurt le 19 novembre 2023 à l'âge de 96 ans. C'est en fauteuil roulant qu'il a assisté à la cérémonie commémorative et aux funérailles de Rosalynn Carter.

Pendant des décennies, Carter s'est consacré à des causes humanitaires.

Il a reçu le prix Nobel de la paix en 2002 en reconnaissance de ses « efforts inlassables pour trouver des solutions pacifiques aux conflits internationaux, pour faire progresser la démocratie et les droits de l'homme, et pour promouvoir le développement économique et social ».

