Cette année, la Turquie a porté un “ coup majeur” aux groupes terroristes PKK, à ses branches syriennes YPG/PYD, ainsi qu’à Daech, en particulier dans le nord de l’Irak et de la Syrie, neutralisant 3.038 terroristes depuis le début de l’année 2024, a annoncé samedi le ministère de la Défense nationale.

Dans le cadre de ces efforts de lutte contre le terrorisme, “ 3.038 terroristes ont été neutralisés, 1.330 grottes/abris ont été détruits, et 2.450 armes et plus de 910.000 munitions ont été saisies”, a indiqué le ministère sur les réseaux sociaux.

Il a ajouté que 107 terroristes s’étaient rendus au cours de l’année.

Les forces armées turques poursuivent leurs opérations selon des principes d’exécution “ non conventionnels, imprévisibles, rapides et continus”, conformément à une stratégie visant à éliminer le terrorisme à sa source, a-t-il ajouté.

Les efforts de la Turquie pour éliminer complètement le terrorisme se poursuivent avec une “grande détermination”, a souligné le ministère.

Les autorités turques utilisent le terme “ neutraliser” pour signifier que les terroristes en question se sont rendus ou ont été tués ou capturés.

Au cours de sa campagne de terreur de 40 ans contre la Turquie, le PKK – classé comme organisation terroriste par les États-Unis et l’UE – a été responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants, des nourrissons et des personnes âgées. Les YPG, qui utilisent également le nom de PYD, sont leur branche syrienne.

