Par Charles Mgbolu

Les compétitions sportives ont suscité un engouement sans faille sur le continent en 2024, avec des records pulvérisés et de nouveaux talents locaux entrant avec aisance dans les livres d'histoire du sport.

Alors que l'année s'achève, TRT Afrika vous présente quelques faits marquants du sport qui ont rendu l'année remarquable.

Les géants de la CAN

L'année a commencé par la passionnante phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), qui a démarré en janvier.

La compétition, qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire après quatre décennies, a vu le pays hôte remporter son troisième titre de champion d'Afrique des Nations grâce à une victoire 2-1 sur le Nigeria en finale au stade Alassane Ouattara d'Abidjan.

Ce triomphe est né de l'adversité, car les Ivoiriens sont sortis de leur groupe après deux défaites, dont une humiliante défaite 4-0 face à la Guinée équatoriale.

Les vainqueurs régionaux

Le club égyptien Zamalek a été sacré champion de la Super Coupe de la CAF 2024 à l'issue d'une victoire spectaculaire aux tirs au but sur son grand rival Al Ahly, après un match nul 1-1 à l'issue du temps réglementaire.

Les géants égyptiens d'Al Ahly ont également remporté le 12e titre de la Ligue des champions d'Afrique, un record, en battant l'Espérance 1-0 lors de la finale retour au Caire.

Jeux olympiques et paralympiques

Le continent a également réalisé de brillantes performances aux Jeux olympiques de Paris, l'Afrique remportant un total combiné de 35 médailles - 13 médailles d'or, 12 médailles d'argent et 14 médailles de bronze.

Letsile Tebogo, du Botswana, s'est distingué en remportant la première médaille d'or africaine sur 200 mètres et en établissant un record d'Afrique.

L'athlète kényan Emmanuel Wanyonyi a également réalisé un autre exploit remarquable en devenant le plus jeune athlète à remporter les Jeux olympiques, à l'âge de 20 ans, en battant le Canadien Marco Arop, l'ancien champion du monde.

Les Jeux paralympiques de Paris 2024 ont également été un moment décisif pour l'Afrique, puisque le continent a obtenu un total de 64 médailles, soit une de plus qu'à Tokyo 2020.

Prix et récompenses

La cérémonie de remise des prix de la Confédération africaine de football (CAF) 2024 a été riche en paillettes et en glamour. L'attaquant nigérian Ademola Lookman a été sacré footballeur africain de l'année après une campagne exceptionnelle en club et en sélection.

La Zambienne Barbra Banda a également été nommée Joueuse africaine de l'année.

L'événement a également vu d'autres footballeurs africains talentueux, comme le gardien de but sud-africain Ronwen Williams, devenir le seul double lauréat de la soirée, en remportant le prix du Gardien de but masculin de l'année et celui du Joueur interclubs masculin de l'année.

La Nigériane Chiamaka Nnadozie a remporté le prix de la gardienne de l'année pour la deuxième année consécutive, après avoir réalisé une nouvelle saison exceptionnelle avec le club français du Paris FC, où elle a été nommée gardienne de la saison 2023-24 de la Première Ligue.

Le Nigeria a également été sous les projecteurs de manière spectaculaire à la suite de l'effervescence médiatique et du transfert en prêt de l'attaquant Victor Osimhen de Naples au club turc de Galatasaray.

Décès

Malheureusement, l'année 2024 aura également été marquée par des tragédies déchirantes.

L'athlète kényane Kipyegon Bett, qui avait remporté une médaille de bronze au 800 m lors des Championnats du monde de 2017 à Londres, est décédée à l'âge de 26 ans des suites d'une courte maladie.

La marathonienne olympique ougandaise Rebecca Cheptegei est également décédée à la suite d'un incendie provoqué par son petit ami devant son domicile à Eldoret, au Kenya.

Violence des supporters

L'année 2024 a également été marquée par un certain nombre d'incidents liés à la violence des supporters qui ont entraîné des décès.

Au moins huit personnes ont été tuées dans une bousculade en juillet dans un stade de football à Dakar, la capitale du Sénégal, lors d'un match entre deux équipes locales.

Une bagarre a éclaté entre les supporters de l'US Ouakam et du Stade de Mbour au stade Demba Diop, et la police a tiré des gaz lacrymogènes pour mettre fin à la bagarre.

En décembre, le gouvernement a déclaré qu'une bousculade similaire avait causé la mort d'au moins 56 personnes et blessé plusieurs autres lors de violences et d'une bousculade dans un stade de football dans le sud-est de la Guinée.

Formule 1

L'année s'est terminée sur une note très positive, puisque le président rwandais Paul Kagame a annoncé en décembre que son pays se porterait candidat à l'organisation d'une course de Formule 1 dans sa capitale, Kigali, en 2025.

Le pays des Grands Lacs poursuit activement son projet d'accueillir un Grand Prix de F1, dans le but de ramener ce sport en Afrique pour la première fois depuis 1993.

