Par Abdulwasiu Hassan

« La faim n'est pas une question de charité. C'est une question de justice ».

Les mots de feu le diplomate sénégalais Jacques Diouf, qui a été directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture pendant 18 ans, sonnent juste alors que le Nigeria déplore plus de 60 morts dans une série de bousculades survenues ce mois-ci et liées à une ruée sur la nourriture et d'autres articles distribués lors d'événements caritatifs.

La douleur de la perte est d'autant plus grande que ces tragédies lancinantes survenues dans plusieurs endroits - à Ibadan, Anambra et Abuja - ont eu pour toile de fond l'escalade de la crise du coût de la vie dans ce pays d'Afrique de l'Ouest.

Les autorités accusent une mauvaise planification de ces distributions et ont arrêté certains des organisateurs des événements malheureux d'Ibadan et d'Abuja.

Les événements où se sont produites les récentes bousculades étaient organisés par des organisations non gouvernementales.

Défis systémiques

Selon les experts, le premier défi du gouvernement est de résoudre les problèmes sous-jacents de l'économie et de soulager le désespoir croissant de larges pans de la population confrontés à l'insécurité alimentaire.

« Il est très triste que les gens ne soient pas bien organisés. Nous devons être plus disciplinés », a déclaré le président Bola Ahmed Tinubu à propos des bousculades.

« Condoléances à ceux qui ont perdu des membres de leur famille, même si je dois dire qu'il est bon de donner à la société ».

Le président a fait remarquer aux médias qu'il distribuait des palliatifs aux personnes dans le besoin dans sa résidence personnelle depuis 25 ans, sans qu'aucune erreur de gestion n'ait pu déclencher une bousculade.

Le vice-gouverneur de l'État d'Oyo, dont Ibadan est la capitale, Adebayo Lawal, s'est fait l'écho de M. Tinubu en soulignant l'importance de la gestion des foules lors d'événements caritatifs.

« Les agences de sécurité affirment qu'elles n'ont pas été contactées », a-t-il déclaré à propos de la bousculade d'Ibadan qui a coûté la vie à 35 enfants.

Une émission de radio pour la foire festive organisée dans le cadre d'une initiative caritative avait annoncé de la nourriture et des cadeaux pour 5 000 enfants. Une foule de plus de 8 000 personnes s'est présentée, provoquant le chaos.

Lawal s'est demandé comment il était possible d'organiser un événement rassemblant des milliers de personnes sans tenir compte de la sécurité.

Les politiques sont passées au crible

Le Dr Usman Bello, du département d'économie de l'université Ahmadu Bello de Zaria, fait partie de ceux qui considèrent que les bousculades récurrentes font partie d'un problème plus vaste.

La crise sans précédent du coût de la vie est déjà reflétée dans les données officielles du Bureau national des statistiques, qui a fixé l'inflation globale à 34,60 % en novembre, après une troisième hausse consécutive des chiffres d'un mois sur l'autre.

« Ce qui s'est passé à plusieurs endroits est révélateur des temps difficiles que nous vivons. Lorsque la faim n'est pas résolue, il y a des problèmes », explique-t-il à TRT Afrika.

« La taille des foules lors des événements où de la nourriture et d'autres palliatifs sont distribués sont des symptômes du niveau de détresse ».

Bello estime que les réformes du président Tinubu ont été à l'origine des difficultés économiques que le pays a connues depuis lors. « L'un d'entre eux est la dévaluation de la monnaie. Faire flotter le naira était une décision pleine de risques », avance -t-il.

L'une des premières décisions prises par le président Tinubu lors de son entrée en fonction en mai 2023 a été de supprimer les subventions aux carburants et de laisser flotter la monnaie locale dans le cadre d'un cycle de réformes plus large destiné à soutenir l'économie.

Les experts citent diverses données montrant que ces politiques ont eu un impact sur le pouvoir d'achat des Nigérians.

« Un document publié par la banque centrale en 2019 a montré que le principal facteur d'inflation est le taux de change du naira », souligne Bello.

« Chaque fois que notre monnaie se déprécie de 75 nairas par rapport au dollar américain, cela se traduit par une forte inflation intérieure. »

Le président Tinubu nie que les politiques de son gouvernement aient provoqué une flambée de l'inflation, entraînant des bousculades parmi les gens qui se précipitent à la recherche de palliatifs.

« Chaque société, même en Amérique, a des banques alimentaires. Il y a aussi des gens qui ont faim. La Grande-Bretagne a des banques alimentaires et des entrepôts », a-t-il déclaré lors d'une récente rencontre avec les médias.

Mesures correctives

Compte tenu de la situation dans le pays, le Dr Bello recommande une approche sur deux fronts, notamment la mise en place de systèmes visant à éviter les bousculades lors des événements au cours desquels des palliatifs sont distribués aux personnes qui luttent pour s'en sortir.

La stratégie à plus long terme consiste à repenser les politiques du gouvernement afin de donner un répit aux Nigérians.

« L'une de ces solutions consisterait à inverser certaines des politiques les plus dures, telles que la dévaluation du naira », explique-t-il.

Toutefois, les déclarations du président Tinubu indiquent qu'il n'y aura pas de retour en arrière sur ce qu'il qualifie de « politiques libérales » conçues pour débloquer l'économie et apporter des bénéfices à long terme. La suppression des subventions aux carburants fait partie de ces décisions.

« Nous dépensions notre avenir. Nous dépensions la fortune de notre génération. Nous n'investissions pas. Nous nous trompions nous-mêmes. Ces réformes étaient nécessaires », a-t-il assuré aux médias.

Sur la question de savoir si le gouvernement envisageait de faire quelque chose contre les activités des intermédiaires qui achètent et accumulent les produits agricoles pour faire monter les prix, le président a déclaré : « Je ne crois pas au contrôle des prix ».

Selon lui, la meilleure chose à faire est d'assurer l'approvisionnement du marché et de continuer à soutenir les agriculteurs en leur fournissant des intrants, comme les 2 000 tracteurs que le pays importe pour promouvoir l'agriculture mécanisée.

« C'est une question d'offre et de demande. Il arrivera un moment où l'on ne pourra plus rien faire. C'est ce qui arrivera. Les variables économiques joueront contre vous », a affirmé le président à propos des intermédiaires qui achètent les produits des agriculteurs.

« Prenez, par exemple, les prix de détail des carburants. Nous avons laissé faire le marché libre. Aujourd'hui, les prix baissent progressivement ».

Les Nigérians espèrent qu'une autre tragédie ne se produira pas avant que les prix des denrées alimentaires ne baissent et ne se stabilisent, comme le prévoit le gouvernement.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp