Dans son message à l’occasion du Nouvel An, le chef d’État turc Recep Tayyip Erdogan a réitéré, ce mardi, l'engagement de son pays à promouvoir la paix et la stabilité en Syrie, à ses propres frontières et dans les territoires palestiniens.

"Nous apporterons tout le soutien nécessaire pour que la nouvelle ère ouvre la porte à une paix durable, à la tranquillité, à la stabilité et à la prospérité économique en Syrie", a-t-il affirmé.

Le message, diffusé via le compte X officiel de la présidence turque, présente les priorités du gouvernement pour l'année à venir.

Erdogan a également abordé la crise prolongée à Gaza et en Palestine, appelant à la fin de la violence et à l'instauration de la paix.

"Nous déployons des efforts intenses pour mettre fin aux massacres qui se déroulent à Gaza et dans d'autres territoires palestiniens depuis 15 mois et pour instaurer la paix dans ces territoires également", a-t-il insisté.

Le président a réaffirmé l'intention de la Turquie de jouer un rôle central dans la reconstruction régionale et la consolidation de la paix.

Mettant d'abord l'accent sur la sécurité intérieure et régionale, il a promis des efforts inébranlables pour lutter contre le terrorisme. "Dans la période à venir, nous prendrons des mesures déterminées pour concrétiser notre vision d'une Turquie et d'une région sans terrorisme", a-t-il assuré.

Erdogan a ajouté que son pays espérait qu'une "nouvelle ère commence en 2025" dans le nord du pays, faisant référence à la guerre entre la Russie et l'Ukraine.

