Par Ebrahim Moosa

Alors que Donald Trump s'apprête à reprendre la présidence des États-Unis, de nombreuses questions subsistent quant à la forme que prendrait sa politique à l'égard du Moyen-Orient au cours d'un second mandat.

Avec le déclin de la confiance dans les institutions mondiales et la fragmentation des lignes géopolitiques, l'avenir de la région reste précaire.

Depuis l'éviction du président syrien Bachar al Assad et la fin de son régime, et avec le génocide en cours des Palestiniens à Gaza, l'arrivée de l'administration Trump à Washington le 20 janvier 2025 sera probablement de mauvais augure.

Trump fait souvent des déclarations, qu'il peut ou non penser, qui pourraient avoir des conséquences de vie ou de mort pour les populations du monde entier.

Trump et Gaza

En ce qui concerne la Palestine, Trump a donné quelques indications sur sa politique au cours des derniers mois. Dans le contexte du génocide israélien à Gaza, approuvé par les États-Unis, et des incursions militaires dans la région, Donald Trump a déclaré en juin au dirigeant israélien Benjamin Netanyahu qu'il fallait "finir le travail".

Netanyahou, qui est inculpé par la Cour pénale internationale (CPI) pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, se vante d'avoir remporté la victoire lors de ses entretiens réguliers avec Trump, en déclarant : "Nous allons changer le Moyen-Orient", soulignant ainsi les vastes ambitions liées à cette phrase.

Depuis, Trump a menacé le Hamas de "payer tout l'enfer" si les otages israéliens n'étaient pas libérés avant le jour de l'investiture. C'est un signe que la politique agressive des États-Unis au Moyen-Orient est déjà dirigée depuis la propriété de Trump à Mar-a-Lago, en Floride.

Les rapports indiquent que Trump et Netanyahu restent en communication constante, ignorant le président boiteux Joe Biden qui roupille à la Maison Blanche.

Trump soutient clairement l'offensive militaire agressive d'Israël en Palestine et ailleurs au Moyen-Orient, y compris en Syrie. Il favorise Israël à tout prix, malgré les promesses électorales qu'il a faites aux musulmans américains de mettre fin à la guerre à Gaza.

S'il exhorte Israël à "finir le travail", c'est-à-dire à continuer de tuer des Palestiniens et à raser ce qui reste de Gaza, alors Israël s'exécute sans aucun doute. Presque chaque jour, des dizaines de Palestiniens des camps de réfugiés de Gaza sont tués par les bombes israéliennes.

"Finir le travail" pourrait-il également signifier franchir les frontières du Liban pour détruire le Hezbollah, le principal allié paramilitaire de l'Iran dans la région ? Un fragile cessez-le-feu est en place au Liban avec le Hezbollah, et l'Iran est considérablement affaibli.

Dans des commentaires faits aux médias israéliens en novembre, le conseiller de Trump et leader évangélique Mike Evans a déclaré que la directive de "finir le travail" comprenait des instructions pour qu'Israël attaque les installations pétrolières et les intérêts stratégiques de l'Iran.

En retour, Israël s'est vu promettre un accord de paix avec le monde arabe sunnite, en particulier l'Arabie saoudite, a déclaré Mike Evans (plus d'informations à ce sujet ultérieurement).

L'autonomie de la Syrie ?

L'expression "Finir le travail" pourrait s'avérer encore plus inquiétante au vu des récents développements à Damas, qui ont suscité des sentiments mitigés dans le monde entier.

Le spectacle télévisé de Syriens exaltés, à l'intérieur et à l'extérieur du pays, célébrant la fin de plus de 50 ans de règne draconien du régime Assad, suggère que le printemps arabe est finalement arrivé en Syrie quelque 13 ans plus tard, après une guerre civile brutale qui a coûté la vie à 620 000 personnes.

Entre-temps, l'Iran a été considérablement affaibli par la perte de ses deux principaux alliés à Damas et à Beyrouth. Le départ d'Assad et l'assassinat d'Hasan Nasrallah, l'ancien chef du Hezbollah à Beyrouth, ont laissé Téhéran dans l'embarras pour maintenir son influence dans la région.

Alors que les relations saoudo-iraniennes se sont réchauffées au cours des derniers mois, Riyad et Damas se protègent contre les scénarios possibles qui pourraient être orchestrés par Washington pour refaire le Moyen-Orient selon les plans de Netanyahou.

Le cabinet de Trump

Trump ne sera pas le seul à façonner la politique au Moyen-Orient.

Jusqu'à présent, il a nommé une équipe ministérielle composée de personnalités de la droite anti-arabe et anti-musulmane parmi les plus intransigeantes.

Le choix de l'ancien gouverneur de l'Arkansas, Mike Huckabee, comme ambassadeur en Israël, annoncé une semaine seulement après son élection, était sans aucun doute une réaction au soutien financier important qu'il a reçu de la part de donateurs pro-israéliens.

Huckabee a déjà déclaré qu'il ne pensait pas que les Palestiniens avaient le droit d'exister en tant que peuple. Pour le poste de secrétaire d'État, Trump a choisi le sénateur Marco Rubio, un fervent partisan d'Israël. Rubio a déclaré qu'"Israël n'a pas d'autre choix que d'éliminer le Hamas" à Gaza, reprenant ainsi les propos des chefs militaires israéliens.

Le choix de Trump pour le poste de secrétaire à la défense, Pete Hegseth, un présentateur de télévision aux antécédents militaires mineurs, a affiché sans complexe sa haine de l'islam. Il porte un tatouage avec le cri de guerre des croisés "Deus vult !" ou "Dieu le veut", et soutient la réduction de la présence de l'islam et des musulmans en Europe et aux États-Unis.

Si sa nomination est confirmée, Hegseth sera le chef de l'armée américaine, y compris des quelque 5 897 membres musulmans actifs qu'il méprisera pour leur foi.

Trump a également nommé Stephen Miller, un conseiller politique anti-immigrés et anti-musulmans de son premier mandat, au poste de secrétaire général adjoint de la Maison-Blanche. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'agit d'un mélange de sorcières.

Avec Rubio, Huckabee, Hegseth et Netanyahu à ses côtés, Trump pourrait très bien s'en prendre aux installations nucléaires iraniennes ou soutenir Israël dans cette démarche.

Tout cela n'augure rien de bon pour la Syrie, la Palestine, l'Irak, l'Iran et le Yémen, autant de pays pris dans le collimateur des intérêts hégémoniques américains et israéliens dans la région.

Trump parle parfois comme un isolationniste qui n'aime pas les guerres. Il a ainsi attaqué les Républicains pour s'être engagés dans une guerre futile en Irak. Pourtant, il est loin d'être une colombe ou d'être prudent en matière de politique étrangère.

"Bibi" Netanyahu, qui est aujourd'hui son plus proche allié, est connu pour avoir encouragé l'administration de l'ancien président George W. Bush à envahir l'Irak en 2003. En 2025, Bibi continuera probablement à avoir l'oreille de Trump, rappelant au nouveau président de "finir le travail", ce qui, dès le départ, ne signifiait qu'une chose : attaquer l'Iran et ses alliés dans la région.

Avec Rubio, Huckabee, Hegseth et Netanyahou à ses côtés, Trump pourrait très bien s'attaquer aux installations nucléaires iraniennes ou soutenir Israël dans cette démarche.

Arabie saoudite

Le plus chaleureux des alliés de Trump au Moyen-Orient serait très probablement le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman, le dirigeant de facto de l'Arabie saoudite.

Le prince héritier Mohammed Ben Salmane est très favorable à un projet de pacte de défense entre les États-Unis et l'Arabie saoudite, dans le cadre d'un accord de normalisation avec Israël, mais qui est désormais subordonné à un cessez-le-feu à Gaza et à des garanties concernant une voie claire vers la création d'un État palestinien.

L'influence de Netanyahou sur Trump étant susceptible de rester dominante, toute idée sérieuse de création d'un État palestinien semble improbable.

Au mieux, il pourrait en résulter un geste symbolique semblable aux "bantoustans" de l'Afrique du Sud de l'apartheid - des enclaves limitées et fragmentées servant les intérêts d'une élite palestinienne choisie tout en laissant la population plus large marginalisée.

Le gendre de Trump, Jared Kushner, un ancien conseiller du président qui a obtenu un investissement de 2 milliards de dollars de la part d'un fonds dirigé par le prince héritier saoudien, avait déjà lancé l'idée choquante de la valeur de la propriété du front de mer de Gaza.

Au début de l'année, Kushner a proposé de déplacer les Palestiniens hors de Gaza pour faire place au développement israélien, affirmant que cela permettrait à Israël de "finir le travail".

Il n'est pas certain qu'il ait jamais envisagé le retour des Palestiniens sur leurs terres, puisque Kushner a proposé de manière incohérente de les déplacer dans le désert du Néguev ou en Égypte. Ces idées soulignent à quel point le cercle rapproché de Trump considère les vies et les droits des Palestiniens comme jetables dans la poursuite d'un réalignement régional.

Qu'en est-il de l'Iran ?

Il y a un autre pays sur lequel les États-Unis pourraient jeter leur dévolu.

Joe Biden a déjà engagé les États-Unis dans deux guerres par procuration coûteuses aux côtés de l'Ukraine et d'Israël, avec des milliards de dollars d'aide militaire et d'autres formes d'assistance.

La probabilité que Trump s'engage dans une guerre avec l'Iran est encore plus grande qu'auparavant, compte tenu de sa disposition et des personnes dont il s'est entouré. Comme Israël, les États-Unis estiment que l'Iran est affaibli et mûr pour un changement de régime. Cette perception ne fait qu'augmenter le risque d'erreur de calcul.

L'Iran, parfaitement conscient de sa position précaire, pourrait envisager d'accélérer sa progression vers la capacité nucléaire comme moyen de dissuasion.

Sous prétexte de contrecarrer les ambitions nucléaires de l'Iran, les États-Unis de Trump, encouragés par des personnalités telles que Netanyahu, Huckabee et Hegseth, pourraient bien envisager une action militaire en Iran.

Le retour de Trump à la Maison Blanche pourrait marquer un chapitre périlleux de l'histoire mondiale, lourd de conséquences dévastatrices pour le Moyen-Orient et le monde.

L'auteur, Ebrahim Moosa, est professeur de la famille Mirza pour la pensée islamique et les sociétés musulmanes à la Keough School of Global Affairs de l'université de Notre Dame, dans l'Indiana, aux États-Unis.

Clause de non-responsabilité : les opinions exprimées par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.

