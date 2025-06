Par Coletta Wanjohi

Alhida Hammed a perdu ses derniers vestiges d'espoir - son visage reflète désormais le stoïcisme d'une personne résignée.

Le réfugié soudanais, toujours soigné pour une blessure par balle à l'hôpital du comté de Renk, dans le Sud-Soudan voisin, réfléchit à la façon dont il a vécu une nouvelle année de souffrance qui lui a semblé durer toute une vie.

Son calvaire a commencé en avril 2023, lorsque les combats ont éclaté entre l'armée soudanaise et les forces paramilitaires de soutien rapide (RSF).

La vie de Hammed - tout comme celle de millions d'autres Soudanais - ressemble depuis lors à un cauchemar sans fin.

"Notre village a été la proie des flammes", raconte-t-il en évoquant le jour où il a quitté sa maison dans l'État du Nil Bleu, au Soudan.

"Tout le monde courait dans tous les sens. Nous étions tous déplacés, réduits à vivre sous les arbres. Je n'ai aucune envie de rentrer chez moi. La maison n'est plus une maison - elle est remplie de mauvais souvenirs".

Médecins sans frontières (MSF), qui tente d'accroître l'aide humanitaire pour les réfugiés, rapporte que plus de 5 000 personnes des États du Nil blanc, du Nil bleu et de Sennar sont entrées au Sud-Soudan chaque jour depuis le début du mois de décembre.

"Nous avons ajouté 14 tentes autour de l'hôpital pour faire de la place aux patients blessés qui arrivent à l'hôpital du comté de Renk", explique Emanuele Montobbio, coordinateur d'urgence de MSF à Renk.

"Il n'y a pas de place pour d'autres tentes dans les environs, alors que les patients et leurs familles continuent d'arriver à l'hôpital".

Le HCR estime que jusqu'au 22 décembre, le nombre de personnes déplacées du Soudan s'élevait à plus de 12 millions. Plus de trois millions d'entre eux ont cherché refuge en dehors du pays.

Le Tchad, la Libye, l'Égypte, l'Éthiopie, la République centrafricaine et le Sud-Soudan ont tous accueilli ces réfugiés.

MSF estime que 80 000 nouveaux arrivants au Sud-Soudan ont besoin de soins médicaux. Quelques dizaines d'entre eux seulement ont subi des interventions chirurgicales et ont été vaccinés au cours des dernières semaines, tandis que plus de 100 patients blessés, dont beaucoup présentent des blessures graves, attendent toujours d'être opérés.

L'aggravation de l'insécurité alimentaire

Pour ceux qui sont restés au Soudan, la faim est une menace aussi puissante pour leur existence que l'a été la guerre.

Le 27 décembre, le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies a déclaré que 78 000 personnes vivant au sud de la capitale, Khartoum, avaient reçu une aide alimentaire et nutritionnelle pour la première fois depuis le début du conflit.

Les combats dans cette zone ont empêché l'accès à l'aide humanitaire pendant plus de 20 mois.

Un rapport récent des agences des Nations unies indique que plus de 24,6 millions de personnes au Soudan, soit plus de la moitié de la population recensée, sont actuellement en situation d'insécurité alimentaire aiguë.

Parmi elles, 8,1 millions sont en "état d'urgence" tandis qu'au moins 638 000 personnes sont en "état de catastrophe".

"La FAO est profondément préoccupée par l'aggravation de la situation de la sécurité alimentaire au Soudan, en particulier dans le camp de déplacés de Zamzam et dans d'autres zones touchées par le conflit, où les conditions se détériorent rapidement", indique Rein Paulsen, Directeur des urgences et de la résilience de la FAO.

Avec la fin de l'année 2024, le Soudan a manqué la saison des récoltes, où les disponibilités alimentaires sont habituellement les plus élevées.

"Une famine prolongée est en train de s'installer au Soudan", prévient Jean-Martin Bauer, directeur de l'analyse de la sécurité alimentaire et de la nutrition au PAM. "Les gens s'affaiblissent de plus en plus et meurent parce qu'ils n'ont que peu ou pas accès à la nourriture depuis des mois et des mois".

La guerre faisant toujours rage, le Soudan pourrait également manquer la prochaine saison des semailles.

"Des millions de jeunes vies sont en jeu. L'acheminement d'aliments thérapeutiques, d'eau et de médicaments vitaux peut permettre d'enrayer la crise de malnutrition mortelle, mais nous avons besoin d'un accès sûr, durable et sans entrave pour atteindre les enfants les plus vulnérables et sauver des vies", indique Lucia Elmi, directrice des opérations d'urgence de l'UNICEF.

L'initiative de paix de la Turquie

L'Union africaine insiste sur le fait que les parties prenantes soudanaises doivent trouver une solution interne au problème.

Les efforts de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) et du Sud-Soudan, voisin du Soudan, n'ont pas abouti,

La Turquie tente d'apaiser les tensions entre le Soudan et les Émirats arabes unis. La semaine dernière, le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé le chef militaire soudanais Abdel Fattah al-Burhan et lui a proposé une médiation pour résoudre le problème. Cela s'est produit quelques jours seulement après que le président Erdogan a négocié un accord entre l'Éthiopie et la Somalie.

L'implication des Émirats arabes unis, principalement motivée par des intérêts stratégiques tels que la sécurisation des voies maritimes de la mer Rouge et les investissements dans les ressources naturelles du Soudan, a rendu la situation régionale plus complexe.

Alors que le Soudan apprécie les contributions économiques des EAU, les politiques d'Abu Dhabi ont soulevé des questions sur l'influence extérieure dans les affaires intérieures du Soudan.

"Nous espérons que les initiatives mises en avant, y compris la proposition du sage et expérimenté dirigeant Erdogan, qui a exprimé sa volonté de servir de médiateur entre le Soudan et les Émirats arabes unis, seront couronnées de succès", a déclaré le ministre soudanais des affaires étrangères, Ali Youssef.

Il a accusé le FSR d'être responsable des problèmes du Soudan, soulignant son refus de se conformer aux conditions de la "Déclaration de Jeddah" signée en mai 2023.

Les troubles perpétuels de la RDC

La RDC est confrontée à ses propres problèmes, les affrontements entre les forces gouvernementales et les groupes armés non étatiques se poursuivant depuis près de vingt ans dans le Sud-Kivu, le Nord-Kivu et l'Ituri.

Dans ses perspectives pour 2025, le HCR indique que ce long conflit a engendré "des violations généralisées des droits de l'homme et des incidents dévastateurs de violence sexuelles".

Le rapport souligne que le conflit a déjà entraîné le déplacement de plus de sept millions de personnes à l'intérieur du pays et a forcé plus d'un million de personnes à chercher asile au-delà de ses frontières.

L'Angola, le Burundi, la République du Congo, le Malawi, le Rwanda, l'Afrique du Sud, l'Ouganda, la Tanzanie et la Zambie accueillent des réfugiés de la RDC.

Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine s'est dit préoccupé par le fait que des groupes rebelles armés comme le M23, les Forces démocratiques alliées (ADF) et les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) ont "aggravé l'insécurité et les souffrances des civils dans l'est de la RDC".

D'autres groupes armés identifiés par l'ONU comme étant à l'origine de l'insécurité sont le CODECO, les Maï-Maï Kata Katanga et les Malaika.

"Trop souvent, la carte de la violence s'aligne sur celle des ressources naturelles", a affirmé Bintou Keita, qui dirige la mission de stabilisation des Nations unies en RDC, devant le Conseil de sécurité de l'ONU.

Keita a noté que le groupe rebelle M23 a pris le contrôle d'un site d'extraction d'or à Lubero, au Nord-Kivu, après une offensive à Pinga à la fin du mois d'octobre.

La RDC se dispute avec le Rwanda

La RDC accuse le Rwanda de soutenir les rebelles du M23, ce que le gouvernement rwandais dément. Inversement, le Rwanda reproche à la RDC de soutenir les rebelles FDLR contre son gouvernement.

Le Rwanda admet avoir déployé des troupes et des systèmes de missiles dans l'est de la RDC pour protéger son territoire, soulignant le renforcement des forces congolaises près de la frontière.

Les efforts déployés pour que les deux pays enterrent la hache de guerre ont échoué après que le président rwandais Paul Kagame n'a pas participé à une réunion tripartite prévue le 15 décembre à Luanda, en Angola, pour une trêve diplomatique.

Le médiateur désigné par l'Union africaine, le président angolais Joao Lourenco, n'a rencontré que son homologue de la RDC, Félix Tshisekedi.

"Lors de la réunion ministérielle de Luanda du 14 décembre, aucun consensus n'a été atteint entre le Rwanda et la RDC sur l'engagement de pourparlers directs avec le groupe rebelle congolais M23 en vue d'une solution politique au conflit dans l'est de la RDC", a déclaré le Rwanda dans un communiqué.

L'absence d'effort concerté pour mettre fin aux déprédations des groupes armés en RDC reste la principale préoccupation, car ce sont les vies et les biens des civils qui subissent le plus de dégâts.