Une éruption volcanique a frappé le mont Dofan, au centre de l'Éthiopie, une région qui a récemment connu de fréquentes secousses mineures, selon les médias locaux vendredi.

Les secousses dans la région d'Awash Fentale, située à environ 230 kilomètres d'Addis-Abeba, ont été ressenties jusque dans la capitale, suscitant des inquiétudes quant à l'éventualité d'une catastrophe majeure.

Ces dernières semaines, plus d'une douzaine de tremblements de terre mineurs ont été enregistrés dans la région d'Awash Fentale et dans les régions avoisinantes, ce qui a renforcé les inquiétudes des habitants quant à l'impact de l'activité sismique.

Des efforts sont en cours pour éviter les pertes humaines en déplaçant les résidents à risque vers des zones plus sûres, a rapporté la société de radiodiffusion publique Fana Broadcasting Corporation, citant l'administrateur régional Abdu Ali.

Les secousses se poursuivent et deviennent plus puissantes, la plus récente ayant été ressentie à Addis-Abeba pendant la nuit, a indiqué Ali.

