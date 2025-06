Par Sylvia Chebet

Um Adel, une réfugiée soudanaise qui attend dans le camp de Metche, dans l'est du Tchad, n'a pas vu son mari depuis plus d'un an.

« Il a disparu et je ne sais pas où il se trouve », soupire -t-elle.

« Notre fils Khalid allait bien jusqu'à ce que la nourriture vienne à manquer. Après un jour ou deux de mauvaise alimentation, il a eu une forte fièvre. Je ne me sens pas à l'aise ici, et la situation n'est pas bonne... Je veux retourner au Soudan. »

À l'aube de la nouvelle année, Um Adel espère qu'un semblant de normalité reviendra dans son pays, ravagé par les combats entre les forces armées soudanaises dirigées par Abdel Fattah al-Burhan et les forces paramilitaires de soutien rapide (RSF) de Mohamed Hamdan Dagalo.

Le conflit interne au Soudan a éclaté le 15 avril 2023. Environ 60 000 personnes ont perdu la vie depuis lors. Le nombre de personnes déplacées dépasse les 14 millions. Au moins 26 millions de personnes sont confrontées à une grave insécurité alimentaire.

De l'avis général, le Soudan est la plus grande crise humanitaire au monde. Pourtant, l'année 2024 s'est écoulée sans que le monde n'y prête attention, les théâtres de guerre ailleurs, tels qu'Israël-Palestine et Russie-Ukraine, faisant la une des journaux.

Des millions de sans-abri

Plus de 3,2 millions de Soudanais ont traversé la frontière pour se rendre dans les pays voisins, à savoir le Tchad, le Sud-Soudan, l'Éthiopie, la République centrafricaine, l'Égypte et, plus loin encore, l'Europe et le Moyen-Orient.

Ce qui a commencé comme un affrontement à Khartoum est maintenant une litanie de frappes aériennes, de bombardements à l'artillerie lourde et de fusillades qui font rage dans tout le pays depuis 20 mois.

Selon les Nations unies et de nombreux groupes de défense des droits de l'homme, le conflit a été marqué par des atrocités, notamment des meurtres et des viols à caractère ethnique.

La Cour pénale internationale (CPI) enquête sur des allégations de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Il n'y a pas assez de nourriture ou d'eau potable. Les enfants souffrent d'une grave malnutrition.

Les maladies se propagent. Les hôpitaux sont éloignés et peu sûrs. L'aide est retardée.

« Cette grave crise - une crise des droits de l'homme, une crise des besoins humanitaires - passe largement inaperçue au sein de notre communauté internationale », déclare Filippo Grandi, Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés.

Il estime qu'avant même que le bombardement génocidaire de Gaza par Israël n'attire l'attention, la guerre au Soudan avait été « marginalisée » en dépit de son impact massif.

Grandi dénonce le « déficit d'intérêt pour les crises en Afrique », comme celles de la RD Congo et du Sahel, qu'il qualifie d'« effrayant et choquant ».

Il s'interroge sur les perspectives du Soudan, même si les combats cessent bientôt.

« Quel est l'avenir d'un pays comme le Soudan, dévasté par la guerre ? », s'interroge Grandi, préoccupé par le fait que la classe moyenne soudanaise, qui « assurait la cohésion du pays », a été complètement détruite.

« Ils savent que c'est fini. Ils ont perdu leur emploi, leurs maisons ont été détruites et ils ont tous vu des membres de leur famille et des proches se faire tuer. C'est atroce », déplore-t-il.

Les ravages de la faim

Alors que les solutions politiques à la crise se font attendre, la famine s'étend et la malnutrition a atteint des niveaux catastrophiques dans de nombreuses régions du pays.

La classification intégrée des phases de la sécurité alimentaire (IPC), un indicateur utilisé par plus d'une douzaine d'agences des Nations unies, de groupes d'aide et de gouvernements comme référence mondiale pour l'analyse des crises alimentaires et nutritionnelles, indique que la guerre au Soudan « aggrave et élargit » l'insécurité alimentaire à l'échelle d'une famine.

Le groupe de surveillance de la faim a détecté une famine dans cinq régions, dont le plus grand camp de déplacés du Soudan, Zamzam, dans la province du Darfour Nord.

Dervla Cleary, responsable des urgences et de la réhabilitation au sein de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), indique que 638 000 personnes sont en situation de famine.

« La situation au Soudan est tout simplement horrible. Elle est inacceptable dans un monde comme le nôtre », déclare-t-elle.

Au cours des 15 dernières années, le Soudan est le troisième pays africain, après le Sud-Soudan et la Somalie, à avoir été classé comme zone de famine.

Le gâchis des soins de santé

Médecins Sans Frontières ((MSF) a traité plus de 40 000 enfants malnutris à travers le Soudan.

L'organisation internationale a mis en place des centres d'alimentation thérapeutique pour les patients hospitalisés dans le camp de Zamzam au Darfour Nord, à El Geneina, Nyala et Rokero au Darfour, ainsi que dans l'est du Tchad, où vivent de nombreux réfugiés.

« Des enfants meurent de malnutrition dans tout le Soudan. L'aide dont ils ont le plus besoin arrive à peine, et quand elle arrive, elle est souvent bloquée », explique Tuna Turkmen, coordinateur d'urgence de MSF au Darfour.

« En juillet, par exemple, des camions transportant des fournitures de MSF ont été empêchés d'atteindre leur destination au Darfour. RSF a retenu deux camions et des hommes armés non identifiés se sont emparés d'un autre ».

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) note que le conflit a mis hors service près de 80 % des établissements de santé, paralysant un système de santé déjà en difficulté.

Installations assiégées

Rien qu'à El Fasher, les structures soutenues par MSF ont été attaquées à 12 reprises, et seul un hôpital public partiellement fonctionnel a pu pratiquer des opérations chirurgicales depuis l'escalade des combats dans la ville en mai.

« MSF tente de combler certaines lacunes. Dans de nombreux endroits, nous sommes la seule organisation internationale à opérer. Nous ne pouvons pas faire face à cette énorme crise seuls. Nous nous battons pour acheminer du matériel et du personnel vers nos projets », affirme Esperanza Santos, coordinatrice d'urgence de MSF à Port-Soudan.

« Une réponse significative avec de l'aide pour les personnes qui en ont le plus besoin doit commencer maintenant. Il n'y a plus de temps à perdre ».

Les cas de paludisme et de maladies d'origine hydrique se sont multipliés, des épidémies de choléra ayant été officiellement déclarées dans au moins trois États.

La menace de maladies évitables par la vaccination chez les enfants, comme la rougeole, est imminente, la guerre ayant mis en veilleuse les campagnes d'immunisation.

La situation n'est pas meilleure dans les pays voisins vers lesquels des milliers de Soudanais ont fui.

Alors que des vies, des moyens de subsistance et l'avenir du pays sont en jeu, la seule chose à laquelle s'accrochent les millions de personnes qui souffrent est la promesse de positivité qu'apporte chaque nouvelle année.

