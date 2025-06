Par Charles Mgbolu

L'année 2025 pour l'industrie du divertissement sera sans aucun doute une année remplie de musique, de films et de mode qui célèbrent la richesse de la créativité africaine.

Qu'il s'agisse des rythmes palpitants de sa musique, des récits captivants de son cinéma ou des expressions vibrantes de ses créateurs, l'influence de l'Afrique sur le paysage mondial du divertissement est appelée à se poursuivre.

L'année devrait être marquée par des premières passionnantes, des collaborations inédites et une reconnaissance bien méritée, avec quelques controverses à la clé.

La musique

La 67e édition des GRAMMY Awards se tiendra à Los Angeles (États-Unis) le 2 février, avec une forte participation des artistes nigérians.

Tems espère prendre la tête du peloton avec trois nominations, tandis que Burna Boy compte étendre son record de nominations consécutives aux Grammy à six.

Wizkid, Davido, Rema, Yemi Alade et Lojay ont également été nommés dans la catégorie « Meilleure performance musicale africaine ».

Controverse

Cependant, l'importance accordée par les Grammy Awards à l'afrobeats nigérian dans la catégorie "Meilleure performance musicale africaine" suscite souvent des débats sur les réseaux sociaux.

Si la popularité du genre est indéniable, nombreux sont ceux qui estiment qu'il éclipse la grande diversité de la musique africaine et que les Grammy Awards passent peut-être à côté de toute la richesse des genres musicaux du continent.

Soukous (Congo), Mbalax (Sénégal), Amapiano (Afrique du Sud), Rai (Algérie), Benga (Kenya), Chimurenga (Zimbabwe) et Makossa (Cameroun) sont d'autres musiques africaines populaires dans leur région.

Les observateurs ont noté que sept des huit nominés dans la catégorie des artistes africains étaient des artistes nigérians. Ils ont souligné que la musique africaine ne commence pas et ne se termine pas avec l'Afrobeats.

Le cinéma

La 97e cérémonie des Oscars aura lieu à Los Angeles le 2 mars. Là encore, de nombreux fans estiment que la représentation africaine est limitée, le long métrage sénégalais "Dahomey" de Mati Diop étant le seul film africain à avoir atteint le stade du vote final.

Des longs métrages tels que « Flight 404 » de Mona Zaki (Égypte), « Nawi » d'Apuu Mourine (Kenya), « Mai Martaba » de Prince Daniel Aboki (Nigeria), « Old Righteous Blues » de Muneera Sallies (Afrique du Sud) et « Take My Breath » de Nada Mezni Hafaiedh (Tunisie) figuraient parmi les films initialement sélectionnés, mais n'ont pas pu être retenus.

Dahomey de Diop raconte l'histoire du retour de 26 trésors royaux volés et exposés à Paris avant d'être finalement restitués au Bénin.

Diop est félicité pour avoir exprimé de manière artistique la demande d'une nouvelle génération pour le rapatriement d'objets africains volés, comme cela a été largement rapporté dans plusieurs pays africains.

AMVCA

Les Africa Magic Viewer's Choice Awards (AMVCA) se tiendront à Lagos, au Nigeria, le 10 mai. Cette cérémonie prestigieuse reconnaît et célèbre le meilleur du cinéma panafricain, des acteurs et des réalisations techniques.

La mode

La semaine de la mode de Nairobi est prête à revenir et présentera des collections vibrantes de la scène de la mode d'Afrique de l'Est du 29 janvier au 1er février 2025.

Alors que la semaine de la mode sud-africaine présentera également les dernières collections automne/hiver du 26 au 28 septembre, aucune date ni aucun lieu n'ont encore été annoncés pour la semaine de la mode de Lagos.

2025 promet d'être une célébration des talents africains dans les domaines de la musique, du cinéma et de la mode. L'année s'annonce d'ores et déjà comme une année où les divertissements africains brilleront de mille feux sur la scène internationale.

