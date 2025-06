Le président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a déclaré vendredi que la position juste de son pays concernant Gaza sera confirmée par l'histoire, tout comme elle l'a été en Syrie.

"Tout comme nous avons eu raison dans le cas de la Syrie, l'histoire attestera de notre droiture dans la crise de Gaza", a ajouté Erdogan lors d'un événement organisé par l'Assemblée des exportateurs turcs (TIM) à Istanbul.

Assad, dirigeant de la Syrie depuis près de 25 ans, s'est réfugié en Russie après que des forces de l'opposition ont pris le contrôle de Damas le 8 décembre, mettant fin au règne du parti Baas, au pouvoir depuis 1963.

"Nous espérons que le rayon de liberté et de justice qui s'est propagé en Syrie fin 2024, fasse de même sur le ciel de Gaza en 2025", a ensuite clamé le président turc.

Le Chef de l’État turc a également souligné que la Turquie était le seul pays à avoir complètement interrompu ses échanges commerciaux avec Israël.

En mai 2024, la Turquie a interrompu tous ses échanges commerciaux avec Israël, qui s'élèvent à quelque 9,5 milliards de dollars, en raison de la guerre génocidaire qu'Israël mène actuellement contre Gaza.

Malgré une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies appelant à un cessez-le-feu immédiat, l'armée israélienne poursuit sa guerre génocidaire contre Gaza, qui a fait près de 45 600 victimes, principalement des femmes et des enfants, depuis le 7 octobre 2023.

Israël a imposé un blocus paralysant à Gaza, laissant sa population, en particulier les résidents du nord de Gaza, au bord de la famine.

La Turquie a été l'un des critiques les plus virulents d'Israël depuis le début de son agression militaire et a fourni une aide humanitaire substantielle à Gaza, notamment de la nourriture, des fournitures médicales et l'évacuation de milliers de patients.

