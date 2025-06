Plusieurs dizaines d'Israéliens défendant les Palestiniens ont manifesté devant le ministère de la Défense à Tel-Aviv, brandissant des slogans qui décrivent les soldats de l'armée comme des "Tueurs d'enfants" dans Gaza.

L'information a été rapportée de façon succincte par la radio de l'armée israélienne, dimanche.

"Des dizaines de manifestants soutenant les Palestiniens manifestent actuellement à Kiriya en filmant les soldats en train d'entrer dans la base, leur lançant : [Tueurs d'enfants]", a rapporté la radio, sans plus de détails.

L'armée israélienne a tué 1091 bébés palestiniens au cours du génocide mené contre Gaza depuis le 7 octobre 2023, dont 238 nouveaux nés pendant la guerre et 853 avant le déclenchement des hostilités et qui ont été tués avant qu'ils n'atteignent l'âge d'un an, selon le directeur du bureau des médias gouvernemental à Gaza, Ismaïl al-Thawaebteh.

L’armée israélienne mène, avec un soutien américain, une guerre génocidaire contre Gaza qui a fait plus de 154 mille victimes, entre morts et blessés, pour la plupart des femmes et des enfants, depuis le 7 octobre 2023, malgré une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU appelant à un cessez-le-feu immédiat.

En novembre dernier, la Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt contre Netanyahu et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza.

Israël fait également face à des poursuites pour génocide à Gaza devant la Cour internationale de Justice.

