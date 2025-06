C’est un procès qualifié d'historique qui s’est ouvert lundi devant le tribunal correctionnel de Paris. Et pour cause, la justice française se penche, douze ans après les premières révélations publiées dans la presse, sur l’affaire dite du « financement libyen » de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007.

La justice aura à répondre à une épineuse question : Nicolas Sarkozy a-t-il obtenu ou tenté d’obtenir des fonds provenant du pouvoir libyen pour financer une partie de sa course à l’Elysée?

Le procès, qui doit durer jusqu’au 10 avril selon le calendrier prévisionnel, va permettre d’établir les éventuelles responsabilités et implications dans cette affaire qui occupe la scène médiatique depuis de nombreuses années, malgré les farouches dénégations du principal intéressé.

Définitivement condamné par la Cour de cassation depuis le 18 décembre, dans l’affaire "des écoutes", Nicolas Sarkozy doit, donc, affronter une nouvelle tempête judiciaire qui pourrait bien lui coûter cher.

Les faits reprochés

Dans le détail, conformément à l’ordonnance de renvoi émise au terme de l’instruction et révélée par Mediapart, Nicolas Sarkozy est jugé pour des faits de "corruption passive, association de malfaiteurs, financement illégal de campagne électorale et recel de détournement de fonds publics libyens".

Les juges d’instruction ont, en effet, considéré que "s’il semble manifeste que l’intégralité des fonds libyens initialement destinés à cette fin n’a pas été mobilisée dans ce but, il ne saurait être contesté que l’information judiciaire a mis en évidence, à la faveur d’investigations rendues particulièrement complexes, des circuits opaques de circulation de fonds libyens ayant abouti, in fine, à des décaisses d’espèces dans une temporalité et une chronologie compatible avec un usage occulte lors de la campagne électorale de 2007".

Parmi les autres accusés, figurent douze personnes, dont les anciens ministres de Nicolas Sarkozy, Claude Guéant, Brice Hortefeux et Éric Woerth, ainsi que plusieurs intermédiaires.

Parmi les témoignages les plus incriminants rendus publics, figurent celui de Saïf Al-Islam Kadhafi, l’un des fils de l’ancien Guide libyen, qui déclarait dès 2011 qu’il "faut que Sarkozy rende l’argent qu’il a accepté de la Libye pour financer sa campagne électorale".

Dans un reportage diffusé courant 2018, par la chaîne publique France 2, Moftah Missouri, ancien conseiller et interprète du colonel Kadhafi, assurait lui aussi que l’ex-président libyen « a aidé Sarkozy » en lui fournissant « de l’argent » pour le financement de sa campagne de 2007.

Son témoignage a ensuite été corroboré dans le même reportage par celui de l’ancien directeur de cabinet du colonel Kadhafi, Béchir Saleh. Filmé en caméra cachée, l’homme a admis que « Kadhafi avait un budget spécial pour les personnes qu'il souhaite soutenir » et déclaré « oui c’est vrai » concernant les accusations de financement libyen qui visent Nicolas Sarkozy.

Ziad Takieddine, homme d’affaires et ancien homme de main de Kadhafi apparaissait également dans le reportage de France 2. Il y a réitéré les accusations qu’il portait depuis le début de cette affaire révélée par Mediapart.

Devant les enquêteurs, l’homme a reconnu avoir convoyé plusieurs valises d’argent liquide, contenant plusieurs millions d’euros entre 2006 et 2007, au bénéfice de Nicolas Sarkozy et Claude Guéant.

La fausse rétractation de Takieddine

Mais au cours d’une longue interview accordée à Paris Match en 2020, et qui avait fait grand bruit, le franco-libanais avait fini, après des années d’accusations précises sur le dit financement, par opérer un radical changement de version, accusant les magistrats en charge de l’enquête, de l’avoir forcé à mentir.

« Sarkozy n'a pas touché un centime, cash ou pas cash, pour l'élection présidentielle », avait-il affirmé dans les colonnes du magazine.

En juin 2021, des perquisitions sont alors menées au domicile de l’ex-conseillère en image officieuse du couple Macron, Michèle Marchand, dite « Mimi Marchand », avant son placement en garde à vue et sa mise en examen pour « subornation de témoin » et « association de malfaiteurs en vue de commettre une escroquerie en bande organisée ».

Placée sous contrôle judiciaire, cette figure de la presse people a été incarcérée dans la foulé pour n’avoir pas respecté les termes de ce contrôle, lui interdisant notamment d’entrer en contact avec certains protagonistes de l’affaire.

L’épouse de l’ancien chef de l’Etat, Carla Bruni Sarkozy, est également mise en examen dans cette enquête.

Nicolas Sarkozy avait très rapidement réagi à la rétractation de Ziad Takieddine via son compte Facebook en annonçant avoir mandaté son avocat pour « déposer une requête en démise en examen et engager une procédure pour dénonciation calomnieuse contre Ziad Takieddine dont les précédentes allégations » lui ont « causé un préjudice considérable ».

Il se réjouissait que « la vérité éclate enfin » et assurait que depuis « sept ans et demi, l’instruction n’a pas découvert la moindre preuve d’un quelconque financement illicite ».

« Jamais il ne m’a remis d’argent, jamais il n’y a eu de financement illégal de ma campagne de 2007 », avait-il martelé dans son message.

Sarkozy demandait, par ailleurs, à ce que « les autorités judiciaires fassent la lumière sur les graves accusations portées quant à l’impartialité de certains magistrats ».

Mais au terme d’une enquête de près de 2 ans sur cette étrange rétractation, la justice a établi en avril dernier, que pas moins de 608 000 euros ont été mobilisés pour obtenir la volte-face, par voie de presse, de Ziad Takieddine.

Chronologie d’une affaire d’Etat:

Si Nicolas Sarkozy a été élu à la tête de l’Etat en 2007, les faits qui lui sont reprochés ont débuté en 2005, année au cours de laquelle il se rend en Libye, officiellement pour échanger sur les problématiques migratoires, alors qu’il est en poste Place Beauvau.

C’est à ce moment-là que les premiers échanges se seraient noués avec Kadhafi en vue d’un possible soutien financier.

La même année, Brice Hortefeux, se rend lui aussi en Libye où il est soupçonné d’avoir communiqué un numéro de compte à Abdallah Al-Senoussi, ancien chef du renseignement libyen et beau-frère de Kadhafi.

Dès 2006, Claude Guéant, directeur de campagne de Sarkozy, se rend à plusieurs reprises au sein d’une agence de la BNP dans laquelle il loue un grand coffre-fort, prétendant y conserver des archives. La justice envisage qu’une forte somme d’argent en liquide a pu y être entreposée, alors qu’une expertise a permis d’établir qu’au moins 250 000 euros, dont la provenance est inconnue, ont servi à rémunérer, en espèce, des salariés de l’équipe de campagne de 2007.

Fin 2007, alors que Sarkozy a été élu depuis quelques mois, Mouammar Kadhafi est reçu en grandes pompes à Paris où il plante une tente, face à l’Elysée, dans les jardins de l’hôtel Marigny.

Dans les mois qui suivent, des transactions qui sèment le doute en transitant via l’étranger, se multiplient, impliquant l’entourage de Nicolas Sarkozy et celui du pouvoir libyen.

Tout s’accélère lorsqu’en 2011, Nicolas Sarkozy soutient ouvertement les rebelles qui souhaitent la chute de Kadhafi, provoquant la colère de Benghazi. Face à ce qui est vécu comme un affront, le clan Kadhafi réplique et affirme avoir fourni à Nicolas Sarkozy, des fonds pour financer sa campagne électorale. Mouammar Kadhafi perdra la vie en octobre 2011, dans une opération menée par l’OTAN, tandis que son ancien ministre du pétrole, Chokri Ghanem, qui tenait un carnet dans lequel il a noté plusieurs des paiements qui auraient été effectués au profit de Sarkozy, est retrouvé mort en 2012, noyé dans le Danube.

Mais la justice ne se penche réellement sur l’affaire qu’à partir de 2012, après que Ziad Takieddine a affirmé devant un juge d’instruction qu’il détenait des preuves permettant de démontrer que Nicolas Sarkozy a bénéficié de plus de 50 millions d’euros de la part de la Libye.

C’est alors que tout s’accélère avec la mise en examen de Claude Guéant en 2015, celle de Takieddine en 2016, avant celle de Nicolas Sarkozy en 2018, qui précèdera celle d’Eric Woerth la même année, et de Brice Hortefeux fin 2020.

La rétractation de Ziad Takieddine en 2020 fait grand bruit dans la presse et ne passe pas inaperçue, après des années d’accusations précises portées à l’encontre de Sarkozy et ses proches.

L’instruction se clôture finalement en octobre 2022 et permet aux magistrats de croire en la matérialité d’une association de malfaiteurs ayant permis de financer la campagne de 2007.

En vertu d’une ordonnance émise en août 2023, treize accusés sont renvoyés devant le tribunal correctionnel, conformément aux réquisitions de PNF (parquet national financier).

