Le Soudan s'est félicité mercredi des sanctions américaines imposées au commandant du groupe paramilitaire des Forces de soutien rapide (RSF), Mohammad Hamdan Daglo.

Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, Daglo, également connu sous le nom de Hemedti, est responsable des "atrocités systématiques commises par les Forces de soutien rapide contre le peuple soudanais".

Le ministère a appelé tous les pays du monde à suivre l'exemple des États-Unis en imposant des sanctions au groupe paramilitaire, à ses dirigeants et à ceux qui le soutiennent.

Mardi, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré que les membres du RSF et des milices alliées avaient commis un génocide au Soudan.

"Nous sanctionnons aujourd'hui le chef du RSF, Mohammad Hamdan Daglo Mousa, connu sous le nom de Hemedti, pour son rôle dans les atrocités systématiques commises contre le peuple soudanais", a-t-il ajouté dans une déclaration.

Les sanctions concernent Hemedti, sept sociétés et une personne liée à la RSF.

Le Soudan est ravagé par des combats entre l'armée et le RSF depuis avril 2023.

Ces combats ont fait plus de 20 000 morts et déplacé plus de 14 millions de personnes, selon les estimations des Nations unies et des autorités locales.

