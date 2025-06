Depuis son complexe en Floride, Trump qui échangeait mardi avec les journalistes, a souligné les relations d’amitié et de respect qui le lient au président turc, Recep Tayyip Erdogan, et insisté sur l’importance stratégique de la Turquie en Syrie.

Rappelant qu'il a évité les guerres lors de son précédent mandat, Trump a souligné l'importance de la Turquie concernant un éventuel retrait des troupes américaines en Syrie et sur le nouveau processus en cours dans le pays.

A la question de savoir s'il allait retirer les 2.000 soldats américains en Syrie, Trump a répondu :

"Je ne vais pas vous le dire parce que cela fait partie d'une stratégie militaire. Mais je peux vous dire qu'il s'agit d'une position avec la Turquie".

Et d'ajouter : "Le président Erdogan est mon ami et quelqu'un que je respecte. Je pense qu'il me respecte également."

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp