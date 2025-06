Les récents combats dans certaines parties de l'Est de la République démocratique du Congo (RDC) ont poussé plus de 100 000 personnes à se déplacer la semaine dernière, a annoncé mardi le bureau des Affaires humanitaires de l'ONU (Ocha).

"Entre le 1er et le 3 janvier 2025, d'intenses affrontements entre l'armée congolaise et un groupe armé non-étatique à Masisi-Centre, dans la province du Nord-Kivu, ont déplacé environ 102 000 personnes, selon des informations locales", a précisé l'Ocha cité par la télévision belge RTBF.

La rébellion du M23, groupe armé soutenu par le Rwanda qui ne cesse de gagner du terrain, a pris samedi le contrôle de Masisi, une localité clé dans l'est de la RDC, rappelle le même média.

Un calme relatif a été constaté dimanche dans cette localité, incitant certaines familles déplacées à revenir, a indiqué l'Ocha.

"Des acteurs humanitaires préviennent que l'afflux de personnes déplacées pourrait aggraver la situation désastreuse de Masisi, avec plus de 600 000 déplacés au 30 novembre 2024", a-t-il ajouté. Entre vendredi dernier et lundi, les équipes de Médecins sans frontières (MSF) et du ministère de la Santé ont pris en charge 75 blessés à l'hôpital de Masisi et au centre de santé de Nyabiondo, a indiqué mardi Stéphane Goetghebuer, chef de mission de MSF au Nord-Kivu.

"Outre ces soins, ces deux structures de soins ont abrité pendant quelques jours des centaines de civils venus s'y réfugier pour y bénéficier d'une protection accrue", a-t-il dit.

